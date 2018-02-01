ســابقة.. المغرب يطلق كبسولة فضائية وهذا دورها ﻿

في سابقة من نوعها يعتزم المغرب إطلاق كبسولة فضائية، الخميس المقبل، لدراسة طبقة ''الأوزون'' والغلاف الجوي، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية.

''شــوف تيفي''

في سابقة من نوعها يعتزم المغرب إطلاق كبسولة فضائية، الخميس المقبل، لدراسة طبقة ''الأوزون'' والغلاف الجوي، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية.

وفي هذا الصدد قال محمد الكيالي، رئيس المؤسسة البريطانية للفضاء، (مقرها في لاس فيغاس الأمريكية)، يوم الجمعة الماضي، إن ''الاستعدادات دخلت مراحلها الأخيرة لإطلاق المغرب كبسولة فضائية، يوم الخميس المقبل''.

وأوضح الكيالي، أن الكبسولة ستعمل على دراسة طبقة ''الأوزون'' والغلاف الجوي من حافة الفضاء.

وأشــار إلى أن عملية إطلاق الكبسولة ستتم من المكسيك، إذا لم تحدث اضطرابات جوية، وذلك بدعم من القوات الجوية المكسيكية.

هــذا وحسب ما أوردته وكالة ''الأناضول''، فستُشرف على عملية الإطلاق المؤسسة البريطانية للفضاء، بتنسيق مع جامعة محمد الخامس بالرباط، بحسب الكيالي.