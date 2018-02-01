 شــــاعلة.. نتنياهـــو : قد نتحرك ضــد ''امبراطورية'' إيــران وطهران تمثل أكبر تهديد للعالم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله | بووز

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك ''محمد السادس''.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3 | بووز

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3

بعدما تقدم بشكايته قــائد يقول لمواطن بالدار البيضاء : دخل سوق راسك أش بغيتي بهـاذشي | مجتمع

بعدما تقدم بشكايته قــائد يقول لمواطن بالدار البيضاء : ''دخل سوق راسك أش بغيتي بهـاذشي''

شاهد بالفيديو .. هذا مقاله كل من الوادي وإلياس الحداد عقب نهاية مباراة الكلاسيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. هذا مقاله كل من الوادي وإلياس الحداد عقب نهاية مباراة الكلاسيكو

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة | بووز

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة | بووز

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة

فيديو صادم..شوفو شنو كناكلو: مواطنة لقات دجاج فيه ريحة خايبة ولونو رزق | مجتمع

فيديو صادم..شوفو شنو كناكلو: مواطنة لقات دجاج فيه ريحة خايبة ولونو رزق

العثماني بين نارين

شــــاعلة.. نتنياهـــو : قد نتحرك ضــد ''امبراطورية'' إيــران وطهران تمثل أكبر تهديد للعالم

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 13:44 شــــاعلة.. نتنياهـــو : قد نتحرك ضــد امبراطورية إيــران وطهران تمثل أكبر تهديد للعالم | دولي
شــــاعلة.. نتنياهـــو : قد نتحرك ضــد ''امبراطورية'' إيــران وطهران تمثل أكبر تهديد للعالم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر، مؤكدا مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.

''شـوف تيفي''

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر، مؤكدا مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.

ومع تزايد التوتر في الشرق الأوسط بسبب دور إيران في سوريا واليمن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل اتخاذ نهج أكثر صرامة في التعامل مع طهران في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لكسب دعم أوسع لاحتواء عدوها الإقليمي.

وزاد نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنها طائرة إيرانية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر ''إسرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل الإرهاب حول عنقنا''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف ''سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب''، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يحضره مسؤولون في مجالي الأمن والدفاع ودبلوماسيون من أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. ودعا في كلمته المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين للتصدي لإيران فورا وعرض خريطة تظهر ما وصفه بالوجود الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي إيران نتنياهو امبراطورية العالم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الرجال المدمنون على التدخين مشيتو فيها وغادي تكونوا ضحية الضعف الجنسي+تفاصيل مثيرة | دولي

الرجال المدمنون على التدخين مشيتو فيها وغادي تكونوا ضحية الضعف الجنسي+تفاصيل مثيرة

مثيـــر..السعودية تسمح للمرأة ببدء عمل تجاري دون الحاجة لموافقة ولي الأمر | دولي

مثيـــر..السعودية تسمح للمرأة ببدء عمل تجاري دون الحاجة لموافقة ولي الأمر

مثير..هذا هو الراتب المثالي لحياة سعيدة | دولي

مثير..هذا هو الراتب المثالي لحياة سعيدة

عاجل..هذا عدد قتلى الطائرة الإيرانية المنكوبة | دولي

عاجل..هذا عدد قتلى الطائرة الإيرانية المنكوبة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رجال الحموشي يخلدون اليوم الوطني للسلامة الطرقي بالرباط | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

رجال الحموشي يخلدون اليوم الوطني للسلامة الطرقي بالرباط

قاصر منعوه يدخل يتفرج فكلاسيكو الرجاء و الجيش وهاشنو دار | خارج البلاطو

قاصر منعوه يدخل يتفرج فكلاسيكو الرجاء و الجيش وهاشنو دار

كواليس ولوج جماهير كلاسيكو ملعب مولاي عبكد الله | خارج البلاطو

كواليس ولوج جماهير كلاسيكو ملعب مولاي عبكد الله

بالفيديو.. من أمام ملعب مولاي عبد الله بالرباط..جماهير الجيش محيحة قبل كلاسيكو الرجاء | خارج البلاطو

بالفيديو.. من أمام ملعب مولاي عبد الله بالرباط..جماهير الجيش محيحة قبل كلاسيكو الرجاء

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله | بووز

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك ''محمد السادس''.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3 | بووز

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.