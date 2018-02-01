شــــاعلة.. نتنياهـــو : قد نتحرك ضــد ''امبراطورية'' إيــران وطهران تمثل أكبر تهديد للعالم ﻿

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر، مؤكدا مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.

''شـوف تيفي''

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر، مؤكدا مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.

ومع تزايد التوتر في الشرق الأوسط بسبب دور إيران في سوريا واليمن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل اتخاذ نهج أكثر صرامة في التعامل مع طهران في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لكسب دعم أوسع لاحتواء عدوها الإقليمي.

وزاد نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنها طائرة إيرانية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر ''إسرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل الإرهاب حول عنقنا''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف ''سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب''، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يحضره مسؤولون في مجالي الأمن والدفاع ودبلوماسيون من أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. ودعا في كلمته المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين للتصدي لإيران فورا وعرض خريطة تظهر ما وصفه بالوجود الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط.