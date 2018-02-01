الملعب الكبير بالناظور سيرى النور إذا فاز المغرب بتنظيم كأس العالم 2026 ﻿

وقع مجلس مدينة الناظور عقد ''المدينة المستضيفة'' بخصوص ترشيح المغرب لإحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، بين كل من الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و مدينة الناظور ،

"شوف سبور"

وقع مجلس مدينة الناظور عقد "المدينة المستضيفة" بخصوص ترشيح المغرب لإحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، بين كل من الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و مدينة الناظور ، حيث تقرر بناء ملعب الناظور الكبير حيث ستصل طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بالإضافة إلى مكونات ومرافق أساسية أخرى، حيث رصد له 20 مليار سنتيم، من طرف الحكومة المغربية.

وسيكون ملعب الناظور الكبير مجهزا بأحدث وسائل التكنولوجيا و النقل التلفزي و افضل وسائل الراحة للمشجعين مما يعني ان ملعب الناظور سيكون على احدث الصيحات العالمية.

وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن الملف المغربي من أجل احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بأنه الأكثر جدية من سابقتاها، كما وصفت الخطاب المغربي الموجه للعالم من أجل حشد دعم العالم بالأكثر جدية وواقعية.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الخطاب الذي يتبناه المغرب من أجل إقناع العالم، بات خطابا قويا ومقنعا، وذلك من خلال استعراض العديد من العوامل التي يتمتع بها المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالتكلفة، التنقل، القرب الجغرافي، التوقيت العالمي، وغيرها من العوامل، مؤكدة أن المغرب بات ” يتقن لغة الحديث مع العالم”، من خلال تعاقده مع وكالة التواصل “فيرو كومينيكاسيون” البريطانية التي ستروج للملف المغربي.

و أوضحت الصحيفة الفرنسية، أن البنى التحتية والملاعب قد تكون هي النقطة السوداء الرئيسية في الملف المغربي، حيث يملك 6 ملاعب تستجيب لمعايير "الفيفا"، لكنه في حاجة إلى 6 ملاعب أخرى، يمكنه أن يتسجيب لدفتر التحملات الذي حدده "الفيفا" ولكن عليه أن يبدل مجهودات كبيرة للفوز بشرف تنظيم مونديال 2026 .