حسبان يصر على استمراره رئيسا للرجاء الرياضي ﻿

أكدت مصادر رجاوية، لـ''شوف سبور'' ، أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، أسر لمقربيه بأنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل، عن موعد عقد الجمع العام الاستثناني .

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر رجاوية، لـ''شوف سبور'' ، أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، أسر لمقربيه بأنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل، عن موعد عقد الجمع العام الاستثناني .

و كشفت نفس المصادر، أن الرئيس الرجاوي، يريد عقد جمع عام إستثناني، بالمنخرطين الجدد، من أجل إعادة إنتخابه رئيسا للفريق لمدة أربع سنوات مقبلة، بعدما طالبته الجامعة بإكمال الجمع الذي لم يعرف نهايته الطبيعية في 12 يناير الماضي، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لاستكمال الجمع العام.

ويذكر أن منخرطي الرجاء الرياضي، كانوا قد قرروا عقد الجمع العام في 28 من الشهر الحالي، حيث يعتبر الرئيس السابق محمد بودريقة، المرشح الوحيد لرئاسة الفريق الأخضر.