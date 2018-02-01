الرجال المدمنون على التدخين مشيتو فيها وغادي تكونوا ضحية الضعف الجنسي+تفاصيل مثيرة ﻿

يواجه الرجال المدخنون ضعفا في الخصوبة، وذلك لأن هذه العادة تؤثر مباشرة على خصوبة الرجل وبشكل سلبي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''الجديد'' اللبنانية يومه الأحد.

''شوف تيفي''

يواجه الرجال المدخنون ضعفا في الخصوبة، وذلك لأن هذه العادة تؤثر مباشرة على خصوبة الرجل وبشكل سلبي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''الجديد'' اللبنانية يومه الأحد.

وأوضح الموقع اللبناني أن التدخين، يزيد من مخاطر إصابة الرجل بالعقم ومشاكل الانتصاب، بسبب نقص وصول الدم إلى العضو الذكري، كما أنه يتسبب في الضعف الجنسي عند الرجل فيما يتعلّق بالأداء والرغبة أيضا.

وأشار ذات الموقع أن التدخين، يزيد من عدد الحيوانات المنوية المشوهة والضعيفة وبالتالي تصعب عملية وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة.