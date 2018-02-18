أدم المحمدي يسعى لمنح المغرب أول ميدالية أولمبية ﻿

يخوض اليوم المتزحلق المغربي أدم المحمدي، تصفيات التزلج المتعرج في منافسات دورة ''بيونغ تشانغ 2018″، التي تستضيفها كوريا الجنوبية إلى غاية 25 فبراير الجاري.

''شوف سبور''

يخوض اليوم المتزحلق المغربي أدم المحمدي، تصفيات التزلج المتعرج في منافسات دورة ''بيونغ تشانغ 2018″، التي تستضيفها كوريا الجنوبية إلى غاية 25 فبراير الجاري.

ويسعى أدم المحمدي الذي يعد من أبرز النجوم الواعدة في التزلج المتعرج في كندا، إلى أن يحقق أول ميدالية أولمبية للمغرب في هذه الدورة الشتوية، حيث كان مرشحاً لتمثيل المنتخب الكندي في هذه الدورة، ولكنه فضل تمثيل المغرب في نهاية المطاف .

وكان المتزحلق المغربي سمير عزيماني، قد احتل يوم أمس المرتبة 111 من أصل 119 رياضيا شاركوا في السباق النهائي لمسافة 15 كيلومترا حرة، صنف ''التزلج الريفي'' .

ويذكر أن البعثة المغربية تضم كلا من كمال الحلو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية ورئيس الوفد المغربي ومصطفي أزروال مدير الرياضة وأمين كوام مدير اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية.

ويشارك في الألعاب الشتوية الأوليمبية ليونغ تشانغ، التي تعتبر أكبر حدث عالمي للرياضة الشتوية، حوالي 2900 رياضي من 94 دولة