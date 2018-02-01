وزان تهتز على وقع هذه الفضيحة..خطاف غتاصب العديد من التلاميذ والتلميذات ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة ونانة بوزان، أمس السبت، من إيقاف سائق سيارة تستخدم في النقل السري، عقب تورطه في اغتصاب العشرات من التلاميذ والتلميذات.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة ونانة بوزان، أمس السبت، من إيقاف سائق سيارة تستخدم في النقل السري، عقب تورطه في اغتصاب العشرات من التلاميذ والتلميذات.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بالمدعو ''ح.ر'' البالغ من العمر 61 سنة ، يقطن بجماعة سيدي رضوان ، تورط في اغتصاب تلاميذ قاصرين بشكل متفرق حينما كان ينقلهم في سيارته من نوع ''مرسيديس'' إلى مدارس توجد بجماعة ونانة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، استمعت لأربعة تلاميذ بعد اعتقال ''الخطاف''، حيث أكد الجميع تعرضهم للاغتصاب على يديه في منطقة خلاء، مشيرة إلى أن المعني بالأمر متزوج وله سوابق عدلية وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.