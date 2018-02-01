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مثير..هذا هو الراتب المثالي لحياة سعيدة

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 11:08 مثير..هذا هو الراتب المثالي لحياة سعيدة | دولي
مثير..هذا هو الراتب المثالي لحياة سعيدة
كشف علماء من جامعتي فرجينيا وبوردو الأمريكيتين عن نتائج تبين متوسط الدخل الذي يجعل الإنسان سعيدا وراضيا عن معيشته، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''روسيا اليوم'' يومه الأحد.

''شوف تيفي''

كشف علماء من جامعتي فرجينيا وبوردو الأمريكيتين عن نتائج تبين متوسط الدخل الذي يجعل الإنسان سعيدا وراضيا عن معيشته، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''روسيا اليوم'' يومه الأحد.

وأوضح الموقع ذاته أن العلماء قاموا بدراسات شملت بيانات جمعتها مؤسسة Gallup الاجتماعية لنحو 1.7 مليون شخص من 164 دولة حول العالم، شملت مرتباتهم وآراؤهم التي أدلوا بها حول رضاهم عن وضعهم المعيشي، وبعد تحليل البيانات، تبين أن متوسط المرتب المثالي ليشعر الإنسان بالسعادة يبلغ 95 ألف دولار سنويا، وليكون الإنسان راضيا عن وضعه المعيشي، فيجب أن يتراوح مرتبه ما بين 60 إلى 75 ألف دولار في السنة.

وأشار الموقع أن تلك الأرقام يمكن أن تختلف من بلد لآخر، فعلى سبيل المثال فإن المواطن الأسترالي بحاجة لـ 125 ألف دولار سنويا ليشعر بالسعادة، أما المواطن الأمريكي فبحاجة لـ 105 آلاف، فيما يحتاج مواطنو أوروبا الغربية إلى 100 ألف، أما سكان أوروبا الشرقية فـ 45 ألفا، بينما تكفي سكان أمريكا اللاتينية 35 ألفا.

 

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المغرب شوف تيفي الراتب المثالي أمريكا اللاتينية أستراليا دولار

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