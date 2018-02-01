 تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة يوم الأربعاء المقبل بالرباط ﻿
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تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة يوم الأربعاء المقبل بالرباط

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 11:05 تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة يوم الأربعاء المقبل بالرباط | بوليتيك
تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة يوم الأربعاء المقبل بالرباط
تنظم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يومي 21 و 22 فبراير الجاري بالرباط، الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة.

''شوف تيفي''

تنظم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يومي 21 و 22 فبراير الجاري بالرباط، الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة.

وأوضح بلاغ للإيسيسكو أن هذه الدورة التي تقام تحت رعاية الملك محمد السادس، ستنظم بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع منظمة التعاون الاسلامي.

وأضاف البلاغ أن عددا من الوزراء المكلفين بالطفولة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي سيشاركون في هذه الدورة إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة، وعدد من الخبراء والباحثين من داخل المغرب وخارجه.

 

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شوف تيفي المغرب المؤتمر الاسلامي الأربعاء الطفولة

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