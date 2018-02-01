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يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز طنجة

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 10:40 يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز طنجة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز طنجة
اهتز حي ''المصلى'' بمدینة طنجة، لیلة السبت - الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثالث، عقب تلقيه لطعنة، وجهها له أحد أبناء حيه.

"شوف تيفي"

اهتز حي "المصلى" بمدینة طنجة، لیلة السبت - الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثالث، عقب تلقيه لطعنة، وجهها له أحد أبناء حيه.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية "م. ق."، البالغ من العمر قيد حياته 35 سنة، دخل في شجار حاد مع مرتكب الجريمة المدعو "م. ط"، ليوجه له هذا الأخير، طعنة للشاب الذي سقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية، تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس، لكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف، بينما تم إيقاف مرتكب الجريمة ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

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