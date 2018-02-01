 أيوب الكعبي قريب من مجاورة امبارك بوصوفة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله | بووز

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك ''محمد السادس''.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3 | بووز

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3

بعدما تقدم بشكايته قــائد يقول لمواطن بالدار البيضاء : دخل سوق راسك أش بغيتي بهـاذشي | مجتمع

بعدما تقدم بشكايته قــائد يقول لمواطن بالدار البيضاء : ''دخل سوق راسك أش بغيتي بهـاذشي''

شاهد بالفيديو .. هذا مقاله كل من الوادي وإلياس الحداد عقب نهاية مباراة الكلاسيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. هذا مقاله كل من الوادي وإلياس الحداد عقب نهاية مباراة الكلاسيكو

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة | بووز

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة | بووز

فيديو .. أهداف كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي 2-1 و جنون جواد بادة

فيديو صادم..شوفو شنو كناكلو: مواطنة لقات دجاج فيه ريحة خايبة ولونو رزق | مجتمع

فيديو صادم..شوفو شنو كناكلو: مواطنة لقات دجاج فيه ريحة خايبة ولونو رزق

العثماني بين نارين

أيوب الكعبي قريب من مجاورة امبارك بوصوفة

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 10:33 أيوب الكعبي قريب من مجاورة امبارك بوصوفة | سبور
أيوب الكعبي قريب من مجاورة امبارك بوصوفة
كشفت مصادر إعلامية إماراتية، أن أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، قريب من مجاورة اللاعب الدولي امبارك بوصوفة رفقة فريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور''

كشفت مصادر إعلامية إماراتية، أن أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، قريب من مجاورة اللاعب الدولي امبارك بوصوفة رفقة فريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن نادي نهضة بركان توصل بعرضين مغريين من فريق الجزيرة الإماراتي وفريق العين الإماراتي لكرة القدم للتعاقد مع أيوب الكعبي هداف النسخة الخامسة من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

يذكر أن أتليتيكو مدريد الإسباني كان قد أبدى بدوره ضم المهاجم السابق للراسينغ البيضاوي، والذي يطمح لخوض مونديال روسيا مع المنتخب الوطني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب أيوب الكعبي الجزيزة الإماراتية العين الإماراتي أتليتيكو مدريد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بث مباشر : ريال بيتيس - ريال مدريد / الدوري الإسباني | سبور

بث مباشر : ريال بيتيس - ريال مدريد / الدوري الإسباني

بث مباشر : الوداد - سريع واد زم / البطولة الوطنية | سبور

بث مباشر : الوداد - سريع واد زم / البطولة الوطنية

غاريدو.. الجيش الملكي أظهر قتالية كبيرة ويستحق الاحترام | سبور

غاريدو.. الجيش الملكي أظهر قتالية كبيرة ويستحق الاحترام

خيري.. ياجور من منح الفوز للجيش الملكي | سبور

خيري.. ياجور من منح الفوز للجيش الملكي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رجال الحموشي يخلدون اليوم الوطني للسلامة الطرقي بالرباط | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

رجال الحموشي يخلدون اليوم الوطني للسلامة الطرقي بالرباط

قاصر منعوه يدخل يتفرج فكلاسيكو الرجاء و الجيش وهاشنو دار | خارج البلاطو

قاصر منعوه يدخل يتفرج فكلاسيكو الرجاء و الجيش وهاشنو دار

كواليس ولوج جماهير كلاسيكو ملعب مولاي عبكد الله | خارج البلاطو

كواليس ولوج جماهير كلاسيكو ملعب مولاي عبكد الله

بالفيديو.. من أمام ملعب مولاي عبد الله بالرباط..جماهير الجيش محيحة قبل كلاسيكو الرجاء | خارج البلاطو

بالفيديو.. من أمام ملعب مولاي عبد الله بالرباط..جماهير الجيش محيحة قبل كلاسيكو الرجاء

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

فيديو جد مؤلم.. سيدة كتموت وسط قسم الولادة بمستشفى الجديدة وحتا واحد ماداها فيها

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله | بووز

شاهد بالفيديو ..آداء ممتاز من الفنان حكيم زياش في مباراة اليوم ضد بى اى سى زفوله

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة بإقليم خنيفرة | بوليتيك

تنفيذا لتعليمات الملك ''محمد السادس''.. توزيع مساعدات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف أسرة في وضعية هشاشة

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3 | بووز

شاهد بالفيديو .. ريمونتادا تاريخية في مباراة المغرب التطواني وشباب اطلس خنيفرة 4-3

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.