أيوب الكعبي قريب من مجاورة امبارك بوصوفة ﻿

كشفت مصادر إعلامية إماراتية، أن أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، قريب من مجاورة اللاعب الدولي امبارك بوصوفة رفقة فريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور''

كشفت مصادر إعلامية إماراتية، أن أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، قريب من مجاورة اللاعب الدولي امبارك بوصوفة رفقة فريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن نادي نهضة بركان توصل بعرضين مغريين من فريق الجزيرة الإماراتي وفريق العين الإماراتي لكرة القدم للتعاقد مع أيوب الكعبي هداف النسخة الخامسة من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

يذكر أن أتليتيكو مدريد الإسباني كان قد أبدى بدوره ضم المهاجم السابق للراسينغ البيضاوي، والذي يطمح لخوض مونديال روسيا مع المنتخب الوطني.