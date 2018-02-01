مجلس الجالية المغربية في الخارج يكرم مجموعة من الشباب المغاربة المتميزين المقيمين بالمهجر خلال المعرض الدولي 24 للنشر والكتاب ﻿

نظم مجلس الجالية المغربية في الخارج، مساء أمس السبت بالدارالبيضاء، حفلا تكريميا لفائدة مجموعة من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج المتميزين على الساحة الدولية، وذلك في إطار فعاليات الدورة

''شوف تيفي''

نظم مجلس الجالية المغربية في الخارج، مساء أمس السبت بالدارالبيضاء، حفلا تكريميا لفائدة مجموعة من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج المتميزين على الساحة الدولية، وذلك في إطار فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وتم خلال الحفل تكريم العشرات من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج الذين تميزوا على مستوى الساحة الدولية من خلال عملهم والتزامهم وإنجازاتهم في المجالات المقاولاتية والأكاديمية والرياضية والجمعوية، وكذا باعتبارهم جيلا نموذجيا شكل حلقة وصل بين بلدهم الأم المغرب وبلدان إقامتهم، وحاملا لقيم التعايش والتسامح الراسخة. وفي هذا الصدد، تم تكريم رجاء علوان وكريمة الفيلالي من هولندا، وشيماء اهاضور من بلجيكا، ومحمد أمين بلعربي ومحمد زكرياء الخديم من الإمارات، وميمون بريسون من ألمانيا والطاهر لزرق (والاس) من كوت ديفوار، وسارة بلبيضة بدوي من إسبانيا، وعبد الحق نوري لاعب أجاكس الهولندي.

كما تم تكريم روح الصحافي الراحل نورالدين كرم، وذلك قياسا لعطائه وكرمه وإنسانيته ومساهمته الفعالة والخاصة في تعزيز علاقات الأخوة في المغرب ودول المهجر وبهذه المناسبة قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، إن الأمر يتعلق بتكريم كفاءات مغربية مقيمة بالخارج ومن خلالها لجميع الشباب المغاربة بالداخل والخارج، مضيفا أنه دعوة للشباب للانخراط في الأوراش المفتوحة.

وأكد السيد بوصوف أن حضور هؤلاء الشباب تعبير عن مدى استعدادهم للانخراط في مختلف الأوراش المفتوحة سواء في التنمية البشرية أو الديمقراطية أو الدفاع عن قضايا المغرب ووحدته الترابية ومصالحه، مضيفا أنه دعوة أيضا لتاكيد الارتباط المتين الذي يجمع الشباب المغربي بالعالم بوطنه الأم.

من جهته ثمن وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الاعرج، الدور الذي يقوم به مجلس الجالية المغربية بالخارج وتتبعها للطاقات التي أعطت الكثير بالعديد من بلدان العالم، معتبرا هذا التكريم مناسبة للافتخار بهذه الكفاءات وتثمين للجهود التي تبذلها في مختلف المجالات. وأضاف السيد الاعرج أن هذا التكريم منظم على هامش حدث ثقافي كبير كان لمجلس الجالية المغربية بالخارج حضور قوي فيه، وساهم في جلب نخبة من الكفاءات المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون لها شراكة استراتيجية مع المجلس وذلك من منطلق أن الثقافة باتت من المعايير الأساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإبراز الدور والمهام التي تضطلع بها الجالية المغربية بالخارج.

حضر هذا الحفل على الخصوص وزير العدل السيد محمد أوجار، والكاتب العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة خالد حجي، وسفير كوت ديفوار بالمملكة السيد إدريسا تراوري.