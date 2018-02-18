فيديو يغضب المغاربة..راجل بعقلو بلا حشمة بلا حيا كيتحرش بسيدة وسط السوق ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، ظهر خلاله مسن، وهو يتحرش جنسيا بسيدة وسط سوق بإحدى المدن الصحراوية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، ظهر خلاله مسن، وهو يتحرش جنسيا بسيدة وسط سوق بإحدى المدن الصحراوية.

وانتشر هذا الفيديو بسرعة كبيرة بالعديد من الصفحات الفيسبوكية، ما جعل آلاف النشطاء، يتفاعلون بكثافة، حيث أكد العديد أن بعض الشواذ، يستغلون الأماكن العمومية للقيام بعض الممارسات الشاذة مع النساء وخاصة بالأسواق وحافلات النقل العمومي.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بنشر رجال أمن أو رجال الدرك بالأسواق والحافلات، من أجل إيقاف هؤلاء المتحرشين ليكون مصيرهم السجن.