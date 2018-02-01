هذه هيا لائحة فريق الرجاء الرياضي لمواجهة الجيش الملكي في الكلاسيكو ﻿

أعلن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، لائحة لاعبيه التي ستواجه فريق الجيش الملكي، في الكلاسيكو برسم الجولة السابعة عشرة من البطولة الاحترافية .

''شوف سبور''

أعلن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، لائحة لاعبيه التي ستواجه فريق الجيش الملكي، في الكلاسيكو برسم الجولة السابعة عشرة من البطولة الاحترافية.

وعرفت اللائحة غياب كل من عبد الجليل اجبيرة بسبب الإيقاف، و عادل الكروشي بسبب الإصابة، فيما تمت المناداة على حمزة التومي لتعويضهما.

وفيما يلي قائمة الفريق المستدعاة:

أنس الزنيتي و بدر بانون وليما مابيدي وعبد الرحيم الشاكير ومنير عوبادي ومحمد أولحاج وعبد الكبير الوادي وأيوب جولال وعمر بوطيب وزكرياء حدراف وهيلر مومي وعبد الرحيم خضروف ومحسن ياجور وحمزة التومي وعبد الإله الحافيظي وسعد الكوحل، وحسن بوعين ومحمد الدويك.