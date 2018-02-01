أنفانتينو يوجه ضربة قوية للمغرب ويحمله مسؤولية عدم الترويج لملف احتضان كأس العالم 2026 ﻿

قال جياني أنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن قضية السماح للملف الثلاتي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا للترويج لملف احتضان كأس العالم 2026 يعود للمغرب الذي أهمل التقدم بطلب

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قال جياني أنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن قضية السماح للملف الثلاتي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا للترويج لملف احتضان كأس العالم 2026 يعود للمغرب الذي أهمل التقدم بطلب رسمي للترويج لملفه.

وحسب راديو مارس فقد أكد أنفانتينو أن المغرب لم يتقدم بطلب للفيفا من أجل الترويج لملف احتضان كأس العالم 2026، خلال الجمع العام العادي للاتحاد الإفريقي الذي أقيم بالدار البيضاء، في الوقت الذي توصل بطلب من أجل ترويج الملف المشترك للولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وأفادت ذات المصادر، أن الاتحاد الدولي تلقى ضمانات من تجمع كونككاف لإتاحة الفرصة للمغرب لترويج ملفه وذلك في إطار تكافؤ الفرص.