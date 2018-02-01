الجيش يستعيد نجومه في مباراة الكلاسيكو أمام الرجاء +اللائحة الكاملة ﻿

استعاد فريق الجيش الملكي لكرة القدم، كلا من سعد اللمطي ومهاجمه السابق يوسف القديوي خلال مباراة الكلاسيكو التي ستجمعه يومه الأحد برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية على أرضية ملعب مولاي

شوف سبور : رشيد محمودي

استعاد فريق الجيش الملكي لكرة القدم، كلا من سعد اللمطي ومهاجمه السابق يوسف القديوي خلال مباراة الكلاسيكو التي ستجمعه يومه الأحد برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية على أرضية ملعب مولاي عبد الله بداية من الساعة 15 عصرا .

وفيما يلي لائحة العساكر لمباراة الكلاسيكو أمام الرجاء

أمين البورقادي

ياسين الحظ

يوسف أوشيا

المهدي الخلاطي

بكايوكو أملود

إلياس حداد

محمد شيخ العدول

كوليبالي

بيرهما

القديوي

محمد الفقيه

تونغارا

سعد اللمطي

الغنجاوي

البزغودي

ديوارا بودراري

اليوسفي

توفيق ايجروتن

يوسف كمال.