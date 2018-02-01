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بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 09:16 هام للمغاربة..أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
هام للمغاربة..أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع محليا.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع محليا.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب كثيفة شرق الريف والأطلس الكبير وشمال الأطلس الصغير. ومن المتوقع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة من المحتمل أن تكون رعدية ، فضلا عن بعض التساقطات الثلجية بقمم الأطلس الكبير.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، وشمالية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية غربية بالسهول الشمالية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 06 و12 درجة بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول الداخلية وسوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و15 درجة عموما بباقي المناطق. أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية والسواحل المتوسطية، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 21 و26 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين العرائش وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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