هـــذه هي حقيقة الوضع الذي يعيشه نزلاء الجمعية الإسلامية بالناظور ﻿

استشعارا منها بمسؤوليتها التربوية والإدارية والقانونية، وحرصا على تبيان الحقائق والوقائع ، وتنويرا لكل الجوانب المرتبطة بوضعية الجمعية الخيرية والإسلامية بالناظور، كشف رئيس الجمعية الخيرية

"شـوف تيفي"

استشعارا منها بمسؤوليتها التربوية والإدارية والقانونية، وحرصا على تبيان الحقائق والوقائع ، وتنويرا لكل الجوانب المرتبطة بوضعية الجمعية الخيرية والإسلامية بالناظور، كشف رئيس الجمعية الخيرية "محمد لزعر" حقيقة الوضع الذي يعيشه نزلاء الجمعية وذلك من خلال "بيان" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه .

وأوضح أنه منذ انتخاب المكتب الإداري للجمعية والقيام بتغيير جذري في المؤسسة شمل مختلف المرافق والجوانب وجعلها اليوم مؤسسة نموذجية على الصعيد الوطني، وبعض الأَشخاص الذين يعدون على رؤوس أصابع اليد الواحدة والمصنفين ضمن قائمة أعداء النجاح، يستغلون موقعا إلكترونيا محليا مرخص له قانونيا لنشر مغالطات وإساءات متتالية لسمعة هذه الجمعية الخيرية، وهو الموقع الموجود محل العديد من الشكايات أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، وبعد الكشف عن محاولاته الابتزازية ، اختار هذه المرة أن يستغل قناة وطنية وحسن نيتها.

وأضــاف مبرزا أن الهدف الذي كان الموقع المحلي يسعى للوصول إليــه ، هو أن يقوم بنشر المادة الصحفية التي تضرب الجمعية الخيرية بالناظور نقلا عن قناة وطنية لتأكيد مصداقية ما شرع منذ مدة في نشره بعد أن فشلت محاولاته الابتزازية مع هذه الجمعية.

و تأسيسا لما سبق أبرز أن الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور تستغرب للإشاعات التي تروجها هذه الكمشة بشكل مقصود، وتعبر عن اعتزازها وافتخارها بما حققته من منجزات وتغييرات جذرية داخل المؤسسة يشاهدها ويلمسها كل زوارها، ومست في الدرجة الأولى ما يقدم لكافة النزيلات والنزلاء من وجبات طيلة أيام السنة، ويتم توثيقها بالصور لتبقى شاهدة وكافية لدحض كل المزاعم، وتحولت غرف النوم بمجهودات متواصلة من المكتب الإداري والسلطات والوجهاء إلى غرف تفوق بكثير ما تتوفر عليه العديد من الفنادق بالإقليم نظافة وتفريشا وصباغة، بالإضافة إلى إحداث قاعة كبيرة جدا لممارسة رياضة الكراطي والأساليب المشتركة تحت إشراف الجامعة الملكية لهذه الرياضة مع تخصيص حافلة جديدة لنقل الممارسين والممارسات للرياضة على متنها في كل مشاركاتهم بمختلف ربوع المملكة.

هــذا وتؤكد الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور أنها ستبقى حصنا منيعا ضد كل المحاولات التي تستهدف النيل من سمعتها، وحريصة كل الحرص على خدمة كل النزيلات والنزلاء، كما تؤكد بأنها ستبقى كعادتها ملتزمة بشفافية التسيير واتخاذ القرارات التي تصب كلها في خدمة المؤسسة ونزلائها ، واحترام كل القوانين المنظمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولن تذخر جهدا في التواصل وتقديم المزيد من المعطيات اللازمة والمطلوبة.