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تقديم كتاب ''الصحراء المغربية: قضية ملك وشعب''بالمعرض الدولي 24 للنشر والكتاب بالدار البيضاء

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 01:03 تقديم كتاب الصحراء المغربية: قضية ملك وشعببالمعرض الدولي 24 للنشر والكتاب بالدار البيضاء | مجتمع
تقديم كتاب ''الصحراء المغربية: قضية ملك وشعب''بالمعرض الدولي 24 للنشر والكتاب بالدار البيضاء
نظم مجلس الجالية المغربية في الخارج، اليوم الجمعة برواقه في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، حفل تقديم كتاب ''الصحراء المغربية: قضية ملك وشعب'' الذي أصدره المجلس .

''شوف تيفي''

نظم مجلس الجالية المغربية في الخارج، اليوم الجمعة برواقه في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، حفل تقديم كتاب ''الصحراء المغربية: قضية ملك وشعب'' الذي أصدره المجلس .

وأوضح مؤلف الكتاب، مولاي المهدي الإدريسي الزيني، أن الكتاب ''عودة إلى الذاكرة التي يتمثل هدفها الأول في إطلاع الجيلين الثالث والرابع من المهاجرين المغاربة على تاريخ قضيتهم الوطنية''.

وأضاف الإدريسي الزيني، عضو مجلس الجالية المغربية في الخارج، قوله إنه ''منذ عودتنا من المسيرة الخضراء انخرطنا في إطار الرابطة الصحراوية في أوروبا في الدفاع عن القضية الوطنية في المحاكم الدولية، ونرغب من خلال هذا المؤلف في منح الشباب الوسائل الضرورية لتمكينهم من القيام بذلك''.

ورأى الإدريسي الزيني أن ''الكتاب مرافعة يمكن أن تسهم في إشراك مغاربة العالم في الصراع من أجل قضيتهم الوطنية''، داعيا إلى ترجمة هذا الكتاب إلى لغات الهجرة لبلوغ جمهور واسع إلى أقصى حد ممكن، وإلى تنظيم تكوينات حول قضية الصحراء لفائدة شباب من مغاربة العالم.

وفي مداخلة خلال هذا اللقاء، أشاد السيد حميد بشري، عضو مجلس الجالية المغربية في الخارج، ب ''صدور كتاب حول القضية الوطنية بقلم مغربي مقيم في الخارج''، معربا عن امتنانه للمجلس الذي دعم هذه المبادرة وانخرط منذ إحداثه في تشجيع الإنتاج الثقافي لمغاربة العالم.

يشار إلى أن المعرض الدولي الرابع والعشرين للنشر والكتاب، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس ، يتواصل إلى غاية 18 فبراير الجاري.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب قضية ملك شعب الحسن الثاني

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