حمزة الحجوي رئيس مرتقب للعصبة ‎الاحترافية خلفا لسعيد الناصيري ﻿

أكدت مصادر متطابقة لـ''شوف سبور'' أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي و رئيس العصبة الاحترافية، أصبح قريبا من مغادرة منصبه في العصبة الاحترافية.

''شوف سبور''

أكدت مصادر متطابقة لـ''شوف سبور'' أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي و رئيس العصبة الاحترافية، أصبح قريبا من مغادرة منصبه في العصبة الاحترافية.

وكشفت نفس المصادر، أن حمزة الحجوي، رئيس الفتح الرباطي، هو الذي من المرتقب أن يخلف الناصيري في رئاسة العصبة الاحترافية، خصوصا أن رئيس الفتح الرباطي و النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، قد نجح في مهمته كرئيس منتدب للجنة تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت بالمغرب.

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستعقد جمعا عاما استثنائيا في شهر ماي المقبل، من أجل تحيين أنظمة الجامعة والمصادقة عليها، علما أن من أبرز القوانين والأنظمة التي سيتم تعديلها، تلك المتعلقة بانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى المصادقة على الميثاق الجديد للحكامة والأخلاقيات، علما أن الجمع الاستثنائي سيكون مسبوقا بجمع عام عادي للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.