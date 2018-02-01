بسبب الغيرة.. خطيبة مسعود أوزيل تطلب منه هذا الطلب الغريب ﻿

بسبب غيرتها المفرطة، أجبرت الفنانة التركية ''أمينة غولشه''خطيبها، التركي-الألماني مسعود أوزيل على إلغاء متابعة النساء على تطبيق الإنستغرام.

شوف سبور

بسبب غيرتها المفرطة، أجبرت الفنانة التركية ''أمينة غولشه''خطيبها، التركي-الألماني مسعود أوزيل على إلغاء متابعة النساء على تطبيق الإنستغرام.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، فإن أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي سبق له أن أجبر خطيبته على إلغاء متابعة الرجال على التطبيق بالإضافة إلى عدم تأدية أدوار جريئة تتطلب مشاهد حميمية.

وفي ذات السياق، سيعقد الكوبل أول حفل زفاف لهما في السويد مسقط رأس العروس، وبعدها بألمانيا حيث ولد مسعود أوزيل ثم حفل زفاف ثالث في اسطنبول البلد الأم للثنائي، وذلك عقب نهاية منافسات كأس العالم بروسيا.