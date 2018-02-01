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في سابقة من نوعها.. أم طلبات من ولدها يعطيها مليون دولار مقابل تربيتها له

بتاريــخ : 18 فبراير 2018 / 00:05 في سابقة من نوعها.. أم طلبات من ولدها يعطيها مليون دولار مقابل تربيتها له | دولي
في سابقة من نوعها.. أم طلبات من ولدها يعطيها مليون دولار مقابل تربيتها له
في سابقة من نوعها، طالبت أم من ابنها بدفع مبلغ مليون دولار مقابل ما أنفقته عليه خلال مراحل تنشئته وتعليمه.

شوف تيفي

في سابقة من نوعها، طالبت أم من ابنها بدفع مبلغ مليون دولار مقابل ما أنفقته عليه خلال مراحل تنشئته وتعليمه.

وحسب ما ذكره موقع news.ebc التايواني، فإن طلب الأم النفقة من ابنها جاء بسبب تربية طفليها بمفردها بعد أن انفصلت عن زوجها، وفي مرحلة معينة تخوفت من أن ولديها قد يهملانها في شيخوختها رغم ما قدمته لهما من تضحيات، لذا قررت أن تأخذ ضمانات منهما.

هذا وخلال دراسة أبنائها بكلية طب الأسنان، طالبتهما بالتوقيع على عقد ينص على دفع 60% لها من صافي ربحهما بعد التخرج ودخول سوق العمل، وذلك حتى تحصل منهما على مبلغ يغطي تكاليف تربيتهما وتعليمهما والتي بلغت 1.7 مليون دولار للواحد منهما.

 

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