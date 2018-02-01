منخرطو الرجاء يدعمون الفريق بهذا المبلغ الضخم ﻿

أكدت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور'' أن منخرطي فريق الرجاء الرياضي قرروا دعم الرئيس المقبل بمبلغ مالي مهم، من أجل الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها الفريق الأخضر.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور'' أن منخرطي فريق الرجاء الرياضي قرروا دعم الرئيس المقبل بمبلغ مالي مهم، من أجل الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها الفريق الأخضر.

وكشفت نفس المصادر، أن الدعم المالي الذي سيقدمه المنخرطون يبلغ حوالي 50 مليون سنتيم لكل منخرط ، لمساعدة الفريق.

يذكر أن منخرطي الرجاء عقدوا اجتماعا يوم أمس بفيلا محمد بودريقة، وعرف هذا الاجتماع تقديم المرشح الوحيد لرئاسة الفريق الأخضر محمد بودريقة، للائحته الانتخابية، بحضور حوالي 60 منخرطا، حيث سيجرى الجمع العام الاستثنائي يوم 28 فبراير الحالي، من طرف اللجنة التحضيرية.