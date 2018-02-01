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مثـــيـــر وبالفيديــو .. عاصفة شمسية شديدة في طريقها إلى الأرض

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 21:36 مثـــيـــر وبالفيديــو .. عاصفة شمسية شديدة في طريقها إلى الأرض | مجتمع
مثـــيـــر وبالفيديــو .. عاصفة شمسية شديدة في طريقها إلى الأرض
أكد العلماء أن عاصفة شمسية ضخمة في طريقها إلى الأرض، ومن المرجح أن تضرب كوكبنا اليوم بما في ذلك من تبعات على الكائنات الحية والأجهزة الإلكترونية..

''شوف تيفي''

أكد العلماء أن عاصفة شمسية ضخمة في طريقها إلى الأرض، ومن المرجح أن تضرب كوكبنا اليوم بما في ذلك من تبعات على الكائنات الحية والأجهزة الإلكترونية..

وفي هــذا الصدد تشكلت العاصفة حسب العلماء، إثر انفجار كبير في فضاء الشمس، مما ولد جزيئات مشحونة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتحرك نحو الأرض، مما يرجح احتمال وصولها إلينا اليوم أو غدا، وإسهامها في تبلور ظاهرة الشفق القطبي التي يشهدها سكان خطوط العرض العليا.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إن التنبؤات تشير إلى أن العاصفة الشمسية قد تكون طفيفة من فئة ''G-1'' أو معتدلة من فئة ''G-2'' استنادا إلى كيفية ضرب الجسيمات المشحونة للأرض، حسب ما أوردته صحيفة ''روسيا اليوم''.

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، أن الجسيمات التي جاءت من الشمس بعد الانفجار الذي حدث في 12 فبراير قد تسبب ''في خلل أصاب شبكات الكهرباء الضعيفة، وأدت إلى تأثير طفيف على عمليات الأقمار الاصطناعية''.

هذا ومن المقرر أن ترسل ناسا الصيف المقبل مسبارا فضائيا تحت مسمى Parker Solar Probe، ليقترب من الشمس أكثر من أي مسبار سبقه

جديــر بالذكر أنه سيتم تصنيف العواصف الشمسية وفقا لشدتها حسب الترتيب التالي: ''G'' للعواصف الضعيفة'' و''R'' للمتوسطة، و''S'' للقوية.

 

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