البكاري لـ '' شوف سبور'' جايين للدار البيضاء لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز على الوداد ﻿

عبر محمد البكاري مدرب فريق سريع واد زم لكرة القدم، يوم أمس الجمعة، عن حماسه لتحقيق نتيجة الفوز أمام فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

عبر محمد البكاري مدرب فريق سريع واد زم لكرة القدم، يوم أمس الجمعة، عن حماسه لتحقيق نتيجة الفوز أمام فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 19.00.

وقال البكاري في تصريح لـ '' شوف سبور''، إن الوداد يبقى فريقا كبيرا بجمهوره ولاعبيه خاصة وأن تتويج المنتخب المغربي المحلي بلقب كأس إفريقيا للمحليين جاء بعد مشاركة 5 لاعبين من فريق الوداد، موضحا أن المجموعة عازمة على تحقيق نتيجة الفوز وتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف.

وتابع قائلا :'' خصم هذا الأسبوع سيواجه سريع وادي زم وهو منتعش بفوزه على الفتح الرباطي ومن المنتظر أن تكون المباراة صعبة لكلا الفريقين''.

وأكد مدرب فريق وادي زم، أن من بين الأهداف التي يسعى لها الفريق منذ انطلاقة منافسات البطولة الاحترافية، تقديم مستويات جيدة داخل رقعة الميدان مع الحفاظ على حظوظ النادي على كسب النقاط والابتعاد عن المراتب المتأخرة.