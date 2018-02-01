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وفاة مسن بعد إعاقة عملية نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص بتاونات

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 21:32 وفاة مسن بعد إعاقة عملية نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص بتاونات | حوادث و حقوق
وفاة مسن بعد إعاقة عملية نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص بتاونات
أفادت السلطات المحلية بإقليم تاونات أن أحد المسنين، توفي بعد إعاقة عملية نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص، أقدموا عشية اليوم السبت، على التجمهر وعرقلة عملية إعادة تشجير المحيطات

شوف تيفي و.م.ع

أفادت السلطات المحلية بإقليم تاونات أن أحد المسنين، توفي بعد إعاقة عملية نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص، أقدموا عشية اليوم السبت، على التجمهر وعرقلة عملية إعادة تشجير المحيطات الغابوية بدوار أولاد بن كدار، جماعة الرتبة، دائرة غفساي.

وأبرز المصدر ذاته أنه خلال عملية التجمهر ''انتاب أحد المسنين المتجمهرين، والذي يعرف بمعاناته من مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي، حالة إغماء، مما تطلب استدعاء سيارة للإسعاف لنقله للمستشفى، غير أنه وبوصول سيارة الإسعاف تمت محاصرتها من طرف بعض الأفراد الذين حالوا دون نقل الشخص المغمى عليه إلى المستشفى، مطالبين باستقدام طبيب إلى عين المكان، وهو ما تمت الاستجابة إليه حرصا من السلطات العمومية على تقديم المساعدة لشخص في خطر''، مضيفا ''غير أنه وعلى الرغم من ذلك أصر الأفراد المشار إليهم على الممانعة وإعاقة عملية نقل الشخص المغمى عليه إلى المستشفى مما أدى إلى وفاته بعين المكان''.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن هؤلاء الأشخاص أقدموا على التجمهر وعرقلة عملية إعادة تشجير المحيطات الغابوية التي باشرتها إحدى الشركات الموكول لها ذلك من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي العملية التي عرفت حضور عناصر للدرك الملكي الذين انتقلوا بأمر من وكيل الملك لغرض معاينة انطلاق الأشغال واتخاذ التدابير الجاري بها العمل.

وخلصت إلى أنه سيتم فتح بحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في الحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر وعرقلة تدخلات السلطات العمومية.

 

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