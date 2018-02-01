سكوب: سعيد الناصيري قريب من مغادرة منصبه وهاشنو واقع ﻿

بات سعيد الناصيري رئيس العصبة الإحترافية لكرة القدم، قريبا من مغادرة منصبه خلال الجمع العام الأول للعصبة منذ إحداثها.

شــــوف تيفي:

بات سعيد الناصيري رئيس العصبة الإحترافية لكرة القدم، قريبا من مغادرة منصبه خلال الجمع العام الأول للعصبة منذ إحداثها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن حرب الكواليس للإطاحة بالناصيري من منصبه انطلقت قبل شهرين، مضيفة أن بعض رؤساء الفرق اتضح لهم أن الناصيري لم يقدم أي شيء يذكر للكرة المغربية وأن تغييره بات ضروريا

وقالت المصادر ذاتها، إن حملة الإطاحة بالناصيري يقودها الرجل القوي في الفتح امحمد الزغاري الذي يسعى حسب المصادر ذاتها إلى تنصيب حمزة الحجوي رئيس الفتح رئيسا للعصبة الإحترافية، مبرزة في السياق نفسه أن فؤاد الورزازي نائب رئيس العصبة الإحترافية عبر بدوره عن رغبته في خلافة الناصيري