''فرانس فوتبول'' : العالم كله خلف المغرب لاحتضان كأس العالم بما في ذلك الجزائر ﻿

خصصت '' فرانس فوتبول'' الصحيفة الفرنسية، حيزا مهما لترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن النسخة الخامسة من طلب استقبال أكبر حدث عالمي بالمغرب أكثر جدية من سابقاتها كما أن الخطاب المغربي

'' شوف سبور''

خصصت '' فرانس فوتبول'' الصحيفة الفرنسية، حيزا مهما لترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن النسخة الخامسة من طلب استقبال أكبر حدث عالمي بالمغرب أكثر جدية من سابقاتها كما أن الخطاب المغربي الموجه للعالم من أجل حشد دعم العالم أكثر واقعية.

ويرى باتريك جوياغ، الصحافي المتخصص في المجال الرياضي، أن المغرب استخلص العديد من الدروس من محاولاته الأربع الماضية، ويوظف العديد من العوامل لصالحه، من بينها العلاقة القوية التي تربط رئيس الجامعة، فوزي لقجع، برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وانخراط عدد كبير من الدول الإفريقية من أجل الدفاع عن الملف المغربي.

وحسب ذات الصحفية، فإن ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 أصبح ملفا قاريا، موضحة أن العالم كله خلف الملف المغربي، بما في ذلك الجزائر، التي عبر رئيس اتحادها لكرة القدم، عن دعم بلاده للملف المغربي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن البنى التحتية والملاعب قد تكون هي النقطة السوداء الرئيسية في الملف المغربي، بحيث إن المغرب يملك 6 ملاعب تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي، لكنه في حاجة إلى 6 ملاعب أخرى.