الأهلي المصري يرفض عرضا مغريا لبيع وليد أزارو ﻿

رفض فريق الأهلى المصري لكرة القدم، عرضا مغريا من النصر السعودى للتعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مقابل 8 ملايين دولار في ''الميركاتو'' الشتوي الماضي، مضيفا أن الفريق السعودي بصدد تقديم عرض آخر

''شوف سبور''

رفض فريق الأهلى المصري لكرة القدم، عرضا مغريا من النصر السعودى للتعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو، مقابل 8 ملايين دولار في ''الميركاتو'' الشتوي الماضي، مضيفا أن الفريق السعودي بصدد تقديم عرض آخر لضم أزارو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع ''اليوم السابع''، أن الفريق السعودي ليس هو الوحيد الذى أراد التعاقد مع أزارو، مؤكدا أن هناك عدة أندية سعودية وقطرية بالإضافة الى عروض أوروبية أخرى تريد التعاقد مع نجم الدوري المصري.

ويذكر أن نجم فريق الأهلى المصري لكرة القدم، يقدم مستويات جيدة رفقة فريقه المصري منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا.