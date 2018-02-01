 حصري.. هذا ما قررته الجامعة بعد فضيحة '' فيفا '' في قضية احتضان كأس العالم 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ذراع زيدان اليمنى تخذله في مدريد | بووز

ذراع زيدان اليمنى تخذله في مدريد

بالفيديو.. دنيا بطمة تنتقم وترد بقوة على الساخرين من جمالها الساحق ونجاحها الباهر | بووز

بالفيديو.. دنيا بطمة تنتقم وترد بقوة على الساخرين من جمالها الساحق ونجاحها الباهر

مشجعو ليفربول سيتحولون إلى الإسلام بسبب صلاح! | بووز

مشجعو ليفربول سيتحولون إلى الإسلام بسبب صلاح!

كأس العالم في رام الله | بووز

كأس العالم في رام الله

بنزيما حائر بين دور الشبح والقط الأليف | بووز

بنزيما حائر بين دور ''الشبح'' و''القط الأليف''

شاهد.. المغربية شيماء عبد العزيز لحظة لبسها خاتم الخطوبة من حماقي في ذا فويس mbc the voice | بووز

شاهد.. المغربية شيماء عبد العزيز لحظة لبسها خاتم الخطوبة من حماقي في ذا فويس mbc the voice

فاس الوجهة الأكثر أصالة بالنسبة للراغبين في التعرف على المغرب | مجتمع

فاس الوجهة الأكثر أصالة بالنسبة للراغبين في التعرف على المغرب

هـــذه هي حقيقة الوضع الذي يعيشه نزلاء الجمعية الإسلامية بالناظور | مجتمع

هـــذه هي حقيقة الوضع الذي يعيشه نزلاء الجمعية الإسلامية بالناظور

عصام السرحاني من المغرب يزلزل ذا فويس بصوته القوي في مرحلة الصوت mbc the voice | بووز

عصام السرحاني من المغرب يزلزل ذا فويس بصوته القوي في مرحلة الصوت mbc the voice

العثماني بين نارين

حصري.. هذا ما قررته الجامعة بعد فضيحة '' فيفا '' في قضية احتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 20:26 حصري.. هذا ما قررته الجامعة بعد فضيحة فيفا في قضية احتضان كأس العالم 2026 | سبور
حصري.. هذا ما قررته الجامعة بعد فضيحة '' فيفا '' في قضية احتضان كأس العالم 2026
علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أسندت مهمة الاحتجاج على قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا''، إلى الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد بحكم أن القضية

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أسندت مهمة الاحتجاج على قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا''، إلى الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد بحكم أن القضية أصبحت تمس القارة الإفريقية وكل الأعضاء المنتمية تحت لواء الاتحاد.

وأوضحت ذات المصادر، أن الاتحاد الإفريقي يتجه نحو رفع شكاية رسمية باسم كل الأعضاء، للاتحاد الدولي '' فيفا '' احتجاجا على ما أصبح متداولا ومعروفا بفضيحة الفيفا تجاه ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 بعدما سمح لكل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك بالترويج لملفهم مقابل منع فوزي لقجع من الحديث عن فرص المغرب خلال فعاليات الجمع العام العادي للاتحاد الإفريقي الذي أقيم بالدار البيضاء.

ورخص الاتحاد الدولي للملف الثلاثي للترويج بجنوب إفريقيا، قبل تاريخ الإعلان الرسمي عن انطلاق موعد الدعاية، والذي حدد يوم أمس الجمعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب فيفا كأس العالم 2026

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حمزة الحجوي رئيس مرتقب للعصبة ‎الاحترافية خلفا لسعيد الناصيري | سبور

حمزة الحجوي رئيس مرتقب للعصبة ‎الاحترافية خلفا لسعيد الناصيري

بسبب الغيرة.. خطيبة مسعود أوزيل تطلب منه هذا الطلب الغريب | سبور

بسبب الغيرة.. خطيبة مسعود أوزيل تطلب منه هذا الطلب الغريب

منخرطو الرجاء يدعمون الفريق بهذا المبلغ الضخم | سبور

منخرطو الرجاء يدعمون الفريق بهذا المبلغ الضخم

البكاري لـ شوف سبور جايين للدار البيضاء لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز على الوداد | سبور

البكاري لـ '' شوف سبور'' جايين للدار البيضاء لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز على الوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 18 فبراير 2018 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس : 18 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :18 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :18 فبراير 2018 | شوف تيفي

شابة مغربية تعترف..أغلبية الدراري اللي كيجيو المعرض كيجيو غير يتحرشو بالبنات | خارج البلاطو

شابة مغربية تعترف..أغلبية الدراري اللي كيجيو المعرض كيجيو غير يتحرشو بالبنات

نوع آخر من التحرش فمعرض الكتاب فكازا | خارج البلاطو

نوع آخر من التحرش فمعرض الكتاب فكازا

﻿

آخر المستجدات

ذراع زيدان اليمنى تخذله في مدريد | بووز
منذ 21 دقيقة

ذراع زيدان اليمنى تخذله في مدريد

بالفيديو.. دنيا بطمة تنتقم وترد بقوة على الساخرين من جمالها الساحق ونجاحها الباهر | بووز

بالفيديو.. دنيا بطمة تنتقم وترد بقوة على الساخرين من جمالها الساحق ونجاحها الباهر

مشجعو ليفربول سيتحولون إلى الإسلام بسبب صلاح! | بووز

مشجعو ليفربول سيتحولون إلى الإسلام بسبب صلاح!

كأس العالم في رام الله | بووز

كأس العالم في رام الله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.