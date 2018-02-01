حصري.. هذا ما قررته الجامعة بعد فضيحة '' فيفا '' في قضية احتضان كأس العالم 2026 ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أسندت مهمة الاحتجاج على قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا''، إلى الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد بحكم أن القضية

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أسندت مهمة الاحتجاج على قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا''، إلى الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد بحكم أن القضية أصبحت تمس القارة الإفريقية وكل الأعضاء المنتمية تحت لواء الاتحاد.

وأوضحت ذات المصادر، أن الاتحاد الإفريقي يتجه نحو رفع شكاية رسمية باسم كل الأعضاء، للاتحاد الدولي '' فيفا '' احتجاجا على ما أصبح متداولا ومعروفا بفضيحة الفيفا تجاه ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 بعدما سمح لكل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك بالترويج لملفهم مقابل منع فوزي لقجع من الحديث عن فرص المغرب خلال فعاليات الجمع العام العادي للاتحاد الإفريقي الذي أقيم بالدار البيضاء.

ورخص الاتحاد الدولي للملف الثلاثي للترويج بجنوب إفريقيا، قبل تاريخ الإعلان الرسمي عن انطلاق موعد الدعاية، والذي حدد يوم أمس الجمعة.