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بعد أسبوع..رجال الحموشي يفكون لغز سرقة منزل ابن الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بوجدة

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 19:59 بعد أسبوع..رجال الحموشي يفكون لغز سرقة منزل ابن الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بوجدة | حوادث و حقوق
بعد أسبوع..رجال الحموشي يفكون لغز سرقة منزل ابن الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بوجدة
بعد مرور أسبوع، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ،أن الشرطة القضائية بمدينة وجدة و بفضل يقظتها تمكنت من فك لغز سرقة منقولات وملابس شخصية مملوكة لابن محمد العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان،

شــوف تيفي:

بعد مرور أسبوع، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ،أن الشرطة القضائية بمدينة وجدة و بفضل يقظتها تمكنت من فك لغز سرقة منقولات وملابس شخصية مملوكة لابن محمد العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، وهي السرقة التي سجل في شأنها الضحية شكاية لدى المصالح الأمنية في بداية الأسبوع الجاري.

و كشفت ذات المصادر المطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالتنفيذ المادي لهذه الجريمة، من بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، كما توصلت أيضا إلى شخصين آخرين تورطا في اقتناء وإخفاء المنقولات المتحصلة من هذه الجريمة.

وقد أخضعت عناصر الشرطة القضائية المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد كيفية ارتكابهم لهذه السرقة، وذلك حسب ما أوضحته نفس المصادر المتطابقة.

يذكر أن ابن محمد العبادي كان ضحية لعملية سرقة استهدفت منزل والده مساء يوم الأحد المنصرم، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من استجلاء حقيقة النازلة وتوقيف المتورطين.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب عبادي الأمين العام العدل و الإحسان ملابس شخصية منقولات

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