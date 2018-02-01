انفراد.. نقل لاعبي أولمبيك آسفي إلى مصحة خاصة مباشرة بعد نهاية مباراة الريف الحسيمي ﻿

كشف إبراهيم فلكي المسؤول عن التواصل داخل فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، عن نقل مجموعة من اللاعبين إلى إحدى المصحات بمدينة الحسيمة مباشرة بعد نهاية مباراة شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 17 من منافسات

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف إبراهيم فلكي المسؤول عن التواصل داخل فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، عن نقل مجموعة من اللاعبين إلى إحدى المصحات بمدينة الحسيمة مباشرة بعد نهاية مباراة شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفاد فلكي، في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن كلا من المهدي العطوشي وأناس النية تم نقلهما إلى أقرب مصحة بمدينة الحسيمة لتلقي الإسعافات الأولية بعد إصابتهما على مستوى الكاحل.

وتابع قائلا :'' إن أرضية الملعب غير صالحة بتاتا لإجراء مباراة كرة القدم بحيث تعتبر خطرا حقيقيا على صحة اللاعبين''.