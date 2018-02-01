منذ تقلد أخنوش منصب الرئاسة.. حزب الأحرار يخلق الإستثناء ويؤطر لقاءاته التواصلية على الطريقة الأمريكية ﻿

حزب التجمع الوطني للأحرار في عهد عزيز أخنوش ليس هو الحزب الذي ترأسه سابقوه. مكامن الإختلاف بين العهدين لا تتحدد فقط في ثورة ألكم الهائل من اللقاءات التواصلية والأنشطة التنظيمية التي انخرط في

شـــوف تيفي:

حزب التجمع الوطني للأحرار في عهد عزيز أخنوش ليس هو الحزب الذي ترأسه سابقوه. مكامن الإختلاف بين العهدين لا تتحدد فقط في ثورة ألكم الهائل من اللقاءات التواصلية والأنشطة التنظيمية التي انخرط في تأطيرها حزب أخنوش على امتداد أشهر معدودة ولم يقو على بلوغ منسوبها صلاح الدين مزوار ومصطفى المنصوري وأحمد عصمان الذين تعاقبوا على إدارة شؤون حزب الحمامة على امتداد أربعة عقود نافذة.

فالملاحظ في مجريات هذه اللقاءات، والتي ضمنها اللقاء الذي نظمه الحزب يومه السبت بالدار البيضاء لفائدة أطره وكفاءاته الحزبية، هو أن التجمع الوطني للأحرار في عهد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أصبح يعتمد في تأطير تجمعاته التواصلية على لوحة تنظيمية حديثة، تتم على الطريقة الأمريكية المتحضرة التي تعكس صورة المغرب الجديد والمتقدم الذي ينظر للمستقبل بتفاؤل وأمل، وذلك خلافا لما كان عليه الأمر في السابق داخل مشهدنا الحزبي، أي الإعتماد على الطرق الخطابية التقليدية في تنظيم وتأطير هذه اللقاءات التواصلية