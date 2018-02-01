قبل الكلاسيكو.. غاريدو يتلقى خبرا غير سار بسبب عادل الكاروشي ﻿

في ظل غياب الظهير الأيسر عبد الجليل جبيرة بسبب جمعه لأربع إنذارات، كان من المقرر أن يعتمد المدرب غاريدو على اللاعب عادل الكاروشي في مباراة الكلاسيكو بين الرجاء والجيش برسم الجولة 17 من البطولة

شوف سبور

في ظل غياب الظهير الأيسر عبد الجليل جبيرة بسبب جمعه لأربع إنذارات، كان من المقرر أن يعتمد المدرب غاريدو على اللاعب عادل الكاروشي في مباراة الكلاسيكو بين الرجاء والجيش برسم الجولة 17 من البطولة الوطنية الاحترافية، إلا أن الإصابة حالت دون ذلك.

وحسب ما كشفه الموقع الرسمي للرجاء، فإن غاريدو كان قد وضع اسم عادل الكاروشي ضمن لائحة المدعويين للمباراة غير أن آلاما على مستوى الفخذ أرغمت اللاعب على الخضوع لفحوصات احترازية أكدت عدم جاهزيته و ضرورة خضوعه لعلاجات و تداريب خاصة قبل العودة للمنافسة.

تجدر الإشارة، إلى أن مباراة الغد بين الرجاء والجيش ستجرى على الساعة الثالثة عصرا بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.