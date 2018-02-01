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شباب الريف الحسيمي يقلب الطاولة على أولمبيك آسفي

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 18:02 شباب الريف الحسيمي يقلب الطاولة على أولمبيك آسفي | سبور
شباب الريف الحسيمي يقلب الطاولة على أولمبيك آسفي
نجح فريق شباب الريف الحسيمي في تحقيق الفوز أمام أولمبيك آسفي بهدفين لواحد، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية، في المباراة التي جرت اليوم، بملعب ميمون العرصي في مدينة الحسيمة.

''شوف سبور''

نجح فريق شباب الريف الحسيمي في تحقيق الفوز أمام أولمبيك آسفي بهدفين لواحد، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية، في المباراة التي جرت اليوم، بملعب ميمون العرصي في مدينة الحسيمة.

وسجل اللاعب محمد مرابيط الهدف الأول لأولمبيك آسفي في الدقيقة السابعة، فيما رد شباب الحسيمة بهدفين خلال الجولة الثانية سجلهما كل من سفيان السعيدي في الدقيقة 68 ثم أيوب ملوكي من نقطة الجزاء في الدقيقة 87.

وارتقى شباب الريف الحسيمي بعد هذا الفوز للمركز الخامس برصيد 25 نقطة فيما تجمد رصيد الفريق المسفيوي بـ 22 نقطة، في المركز التاسعة.

 

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شباب الريف الحسيمي أولمبيك آسفي شوف سبور

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