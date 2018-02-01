مثير.. هذا هو عدد التذاكر التي تم بيعها برسم مباراة الكلاسيكو ﻿

كشف مصدر موثوق به داخل اللجنة المنظمة لمباراة الكلاسيكو بين فريق الرجاء البيضاوي أمام نظيره الجيش الملكي برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم غد الأحد على أرضية مركب

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به داخل اللجنة المنظمة لمباراة الكلاسيكو بين فريق الرجاء البيضاوي أمام نظيره الجيش الملكي برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم غد الأحد على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط عن عدد التذاكر التي بيعت منذ يومه السبت.



وأفاد ذات المصدر في حديثه مع '' شوف سبور''، أنه لحدود الساعة فإن عدد المبيعات المخصصة لفريق الرجاء بلغت 3500 تذكرة، مؤكدا أن فريق الجيش الملكي خصص 6000 تذكرة للجماهير الرجاوية.

وستجرى المباراة بداية من الساعة 15.00 على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط.