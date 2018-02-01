بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى ﻿

أعلنت لجنة دعم المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان يومه السبت، أن الأخير الموقوف احتياطيا بعد اتهامه بالاغتصاب، نقل إلى المستشفى مساء أمس الجمعة، مع العلم بأنه يعاني من مرض التصلب اللوحي وينتظر

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أعلنت لجنة دعم المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان يومه السبت، أن الأخير الموقوف احتياطيا بعد اتهامه بالاغتصاب، نقل إلى المستشفى مساء أمس الجمعة، مع العلم بأنه يعاني من مرض التصلب اللوحي وينتظر نتائج فحوص طبية لاتخاذ قرار بشأن إطلاق سراحه أم إبقائه قيد التوقيف، حسب وكالة فرانس بريس.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد درست يوم الخميس طلب الاعتراض على توقيفه، وأمرت بإجراء فحص طبي له لمعرفة حقيقة وضعه الصحي، على أن تتخذ قرارا بهذا الشأن في الثاني والعشرين من فبراير.

وقال أحد المقربين من طارق رمضان السبت ''أن صحته تتدهور وخصوصا أن القضاة رفضوا بالأمس إعطاء إذن لزوجته وأولاده بزيارته''.

وكانت تهمة الاغتصاب وجهت إلى رمضان بعد قيام امرأتين بالادعاء عليه نهاية أكتوبر الماضي، وسلم ملفه إلى ثلاثة قضاة تحقيق.