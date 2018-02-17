بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء ﻿

في فضاء مفتوح على تدخلات جميع الأعضاء ويعكس المقاربة التشاركية التي دشنها الحزب، نظم التجمع الوطني للأحرار يومه السبت ندوة للأطر المنتمية للمنظمات الموازية للحزب، تهدف لترسيخ ثقافة التبادل

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في فضاء مفتوح على تدخلات جميع الأعضاء ويعكس المقاربة التشاركية التي دشنها الحزب، نظم التجمع الوطني للأحرار يومه السبت ندوة للأطر المنتمية للمنظمات الموازية للحزب، تهدف لترسيخ ثقافة التبادل والتعاون، وتوطيد الإنسجام بين مختلف كفاءات الحزب من مختلف جهات المملكة، بغية تدارس مقترحات الحزب لعدد من القطاعات الأولوية للمواطنين.

عزيز أخنوش الذي حضر هذا اللقاء مرفوقا بوزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، أكد أن توجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى خلق المنظمات الموازية، يأتى في سياق مهم يدعم المسار الذي أطلقه الحزب من أجل التفكير الجماعي في حلول فعالة ومن الميدان لعدد من القطاعات الحيوية بالنسبة لفئات عريضة من المواطنين.

وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تحديد الإطار الملائم لمهن مختلفة، هو نقطة إنطلاق من أجل توحيد الرؤى والمقترحات التي يريد الحزب تقديمها لعموم المواطنين، يضيف أخنوش.

وتابع رئيس التجمعيين حديثه عن أهمية خلق المنظمات الموازية حيث أتت لتلبي حاجة ضرورية لتأطير النقاش بشكل مهني وفعال، ومن أجل الإصغاء والإستماع لكفاءات الحزب والعارفين بواقع القطاعات التي يشتغلون بها.

وأبدى أخنوش ثقته في كفاءات التجمعيات والتجمعيين وفي القيمة المضافة التي ستخلقها المنظمات الموازية، وفي مواكبتها الدائمة للعمل الذي يقوم به الحزب من مواقع المسؤولية ومن واجبه في تأطير عموم المواطنات والمواطنين.

ومن جانبه شدد محمد أوجار على الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه المنظمات الموازية المهنية وضرورة استحضارها لأهمية الإصغاء لنبض الشارع، والتفكير في حلول جدية وعميقة للمشاكل التي تشهدها قطاعات عدة، وهو الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الموازية كما يجب أن ينقل هموم الشارع ومشاغله للهيئات التي تشتغل فيها أطر التجمع الوطني للأحرار، يشرح الأخ أوجار.

ومن جهته، أشار مولاي حفيظ العلمي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يزخر بطاقات وكفاءات متعددة تشتغل بشكل فعال في مشاريع التنمية بالوطن، ومنفتحة على جميع الأطياف.

ويؤكد العلمي على أن اشتغال وزراء الحزب على ملفات كبرى خلال تقلدهم لمناصب المسؤولية هو أكبر دافع للمنظمات الموازية لمواصلة هذه المسيرة المشرفة.

وبدوره أبدى رشيد الطالبي العلمي ثقته في قدرة المنظمات الموازية على خلق دينامية جديدة بشكل متخصص، تصاحب جميع مقترحات الحزب وتدعمها بشكل إيجابي، مشددا على أهمية إحداث هيكل مؤسساتي قوي يضمن المرافعة الفعالة لمقترحات الحزب من طرف أطره المشتغلة في جميع القطاعات المهنية.

كما أتت كلمة لمياء بوطالب لتشدد على أهمية المسار الذي أطلقه الحزب، وزرعه للأمل والتفاؤل بعيدا عن الخطاب الهدام، حيث يبتغي هذا المسار خدمة الوطن أولا وقبل كل شيء.

وشهد ختام هذا اللقاء توقيع بروتوكول بين رؤساء المنظمات الموازية يهم المشاورات بين المهن الممثلة في المنظمات الموازية، وتبادل المعلومات والتمثيليات بالإضافة إلى التعاون التقني بين الإدارة المركزية للحزب والمنظمات الموازية للإستفادة من تجاربها.