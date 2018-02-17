 بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني | بووز

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى | بوليتيك

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس | بووز

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة | ثقافة و فنون

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة

تقديم عرض فيلم غزية لنبيل عيوش | ثقافة و فنون

تقديم عرض فيلم ''غزية'' لنبيل عيوش

العثماني بين نارين

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 17:00 بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء | بوليتيك
بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء
في فضاء مفتوح على تدخلات جميع الأعضاء ويعكس المقاربة التشاركية التي دشنها الحزب، نظم التجمع الوطني للأحرار يومه السبت ندوة للأطر المنتمية للمنظمات الموازية للحزب، تهدف لترسيخ ثقافة التبادل

شــــوف تيفي:

في فضاء مفتوح على تدخلات جميع الأعضاء ويعكس المقاربة التشاركية التي دشنها الحزب، نظم التجمع الوطني للأحرار يومه السبت ندوة للأطر المنتمية للمنظمات الموازية للحزب، تهدف لترسيخ ثقافة التبادل والتعاون، وتوطيد الإنسجام بين مختلف كفاءات الحزب من مختلف جهات المملكة، بغية تدارس مقترحات الحزب لعدد من القطاعات الأولوية للمواطنين.

عزيز أخنوش الذي حضر هذا اللقاء مرفوقا بوزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، أكد أن توجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى خلق المنظمات الموازية، يأتى في سياق مهم يدعم المسار الذي أطلقه الحزب من أجل التفكير الجماعي في حلول فعالة ومن الميدان لعدد من القطاعات الحيوية بالنسبة لفئات عريضة من المواطنين.

وأوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تحديد الإطار الملائم لمهن مختلفة، هو نقطة إنطلاق من أجل توحيد الرؤى والمقترحات التي يريد الحزب تقديمها لعموم المواطنين، يضيف أخنوش.

وتابع رئيس التجمعيين حديثه عن أهمية خلق المنظمات الموازية حيث أتت لتلبي حاجة ضرورية لتأطير النقاش بشكل مهني وفعال، ومن أجل الإصغاء والإستماع لكفاءات الحزب والعارفين بواقع القطاعات التي يشتغلون بها.

وأبدى أخنوش ثقته في كفاءات التجمعيات والتجمعيين وفي القيمة المضافة التي ستخلقها المنظمات الموازية، وفي مواكبتها الدائمة للعمل الذي يقوم به الحزب من مواقع المسؤولية ومن واجبه في تأطير عموم المواطنات والمواطنين.

ومن جانبه شدد محمد أوجار على الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه المنظمات الموازية المهنية وضرورة استحضارها لأهمية الإصغاء لنبض الشارع، والتفكير في حلول جدية وعميقة للمشاكل التي تشهدها قطاعات عدة، وهو الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الموازية كما يجب أن ينقل هموم الشارع ومشاغله للهيئات التي تشتغل فيها أطر التجمع الوطني للأحرار، يشرح الأخ أوجار.

ومن جهته، أشار مولاي حفيظ العلمي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يزخر بطاقات وكفاءات متعددة تشتغل بشكل فعال في مشاريع التنمية بالوطن، ومنفتحة على جميع الأطياف.

ويؤكد العلمي على أن اشتغال وزراء الحزب على ملفات كبرى خلال تقلدهم لمناصب المسؤولية هو أكبر دافع للمنظمات الموازية لمواصلة هذه المسيرة المشرفة.

وبدوره أبدى رشيد الطالبي العلمي ثقته في قدرة المنظمات الموازية على خلق دينامية جديدة بشكل متخصص، تصاحب جميع مقترحات الحزب وتدعمها بشكل إيجابي، مشددا على أهمية إحداث هيكل مؤسساتي قوي يضمن المرافعة الفعالة لمقترحات الحزب من طرف أطره المشتغلة في جميع القطاعات المهنية.

كما أتت كلمة لمياء بوطالب لتشدد على أهمية المسار الذي أطلقه الحزب، وزرعه للأمل والتفاؤل بعيدا عن الخطاب الهدام، حيث يبتغي هذا المسار خدمة الوطن أولا وقبل كل شيء.

وشهد ختام هذا اللقاء توقيع بروتوكول بين رؤساء المنظمات الموازية يهم المشاورات بين المهن الممثلة في المنظمات الموازية، وتبادل المعلومات والتمثيليات بالإضافة إلى التعاون التقني بين الإدارة المركزية للحزب والمنظمات الموازية للإستفادة من تجاربها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب حزب التمع الوطني للأحرار أخنوش أوجار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى | بوليتيك

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى

حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي | بوليتيك

حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي

ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة | بوليتيك

ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة

مبـــادرة قافلة للتبرع بالدم في خمس جهات من المملكة لتحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات | بوليتيك

مبـــادرة قافلة للتبرع بالدم في خمس جهات من المملكة لتحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة | خارج البلاطو

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة

مرض الفيل..ها علاش يصيب المغاربة بسبب هذه الجرثومة | خارج البلاطو

مرض الفيل..ها علاش يصيب المغاربة بسبب هذه الجرثومة

نــاصر لاركيت يتدخل بقوة لحبس دموع الطفل الودادي اليتيم بهذا القرار وهاشنو دار رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري ( فيديو) | خارج البلاطو

نــاصر لاركيت يتدخل بقوة لحبس دموع الطفل الودادي اليتيم بهذا القرار وهاشنو دار رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري ( فيديو)

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز
منذ 7 دقائق

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني | بووز

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.