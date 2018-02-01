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سابقة.. حارس مرمى كرة قدم كتم خبر وفاة ابنته عن فريقه باش يلعب مباراة مع الشرطة

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 16:54 سابقة.. حارس مرمى كرة قدم كتم خبر وفاة ابنته عن فريقه باش يلعب مباراة مع الشرطة | سبور
سابقة.. حارس مرمى كرة قدم كتم خبر وفاة ابنته عن فريقه باش يلعب مباراة مع الشرطة
أقدم حارس مرمى نادي نفط ميسان، المشارك في الدوري العراقي لكرة القدم، على إخفاء خبر وفاة رضيعته عن زملائه، لخوض مباراة مع نادي الشرطة.

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أقدم حارس مرمى نادي نفط ميسان، المشارك في الدوري العراقي لكرة القدم، على إخفاء خبر وفاة رضيعته عن زملائه، لخوض مباراة مع نادي الشرطة.

وقال الحارس علاء أحمد البالغ من العمر 21 عاما لوكالة فرانس بريس ''قبل المباراة بساعات توفيت ابنتي الصغيرة بعد خمسة أيام من ولادتها، بسبب تعرضها لمضاعفات إثر عملية الولادة''.

وأضاف ''يوم وفاتها أخبرت أسرتي ألا ينتشر الخبر لأتمكن من خوض المباراة. تحاملت على نفسي كثيرا ولم أخبر مدربي وزملائي لأني متأكد من رفضهم لمشاركتي''.

وتابع الحارس الشاب ''كنت أنتظر المباراة أمام الشرطة بفارغ الصبر، فهو فريق جماهيري من العاصمة ويضم أغلب لاعبي المنتخب العراقي، وكنت أتطلع لإثبات جدارتي أمامهم''.

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قال علاء ''انتابني شعور غريب وأجهشت بالبكاء، ما أثار استغراب زملائي الذين كانوا سعداء بالنتيجة''.

وأضاف ''بعدما أعلمتهم بالأمر تحولت لحظات الفرح لديهم إلى حزن ولم يعد أمامهم سوى أن يغمروني بمشاعرهم التي خففت عني وطأة الألم''.

 

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