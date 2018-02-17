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الكاتب والإعلامي ''عثمان صديق'' يوقع أول تجربة له في مجال الرواية ..''البتول''

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 16:34 الكاتب والإعلامي عثمان صديق يوقع أول تجربة له في مجال الرواية ..البتول | ثقافة و فنون
الكاتب والإعلامي ''عثمان صديق'' يوقع أول تجربة له في مجال الرواية ..''البتول''
تم توقيع رواية جديدة للكاتب والإعلامي عثمان صديق بعنوان ''البتول'' يومه السبت بالمعرض الدولي للكتاب.

''شــوف تيفي''

تم توقيع رواية جديدة للكاتب والإعلامي عثمان صديق بعنوان ''البتول'' يومه السبت بالمعرض الدولي للكتاب.

وفي هذا الصدد فالعمل الذي جمع في رواية ''البتول'' هو عبارة عن مجموعة مذكرات كتبها بطل الرواية وتكفل الصحافي سعيد الأندلسي بجمعها ونشرها، واشتغل الكاتب داخل العمل على مجموعة مواضيع، كان أهمها موضوع الهوية والحداثة والعلاقة مع الآخر، مستحضرا في لغة لا تخلو من الترميز محطات دالة من تاريخ المغرب الحديث، خصوصا حين يتعلق السياق بالاحتلال تحت الحماية الفرنسية، وأيضا بعد الاستقلال ومحاولات بناء الشخصية المغربية المستقلة.

في ذات السياق فرواية ''البتول'' هي بحث متشعب للبطل عن جزء محذوف من ذاكرته، والذي كان سببا في قضائه لعشرين عاما سجنا، من قرية أمزميز نواحي مراكش إلى باريس، ثم إلى أبيدجان يسافر البطل بحثا عن لوسيا لاسترجاع تفاصيل تهمة اغتصابه لها والتي امحت من ذاكرته.

هــذا واختار الكاتب عثمان صديق اسم ''البتول'' عنوانا لتجربته الأولى في مجال الرواية والتي لقيت إقبالا كبيرا من زملائه الإعلاميين وبعض النشطاء والمفكرين طيلة أيام معرض الكتاب بالدار البيضاء .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي رواية البتول عثمان صديق إعلامي

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