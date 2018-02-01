انفجار يهز أحد المصانع بفرنسا وهذه الحصيلة ﻿

أعلنت السلطات الفرنسية عن مصرع شخصين على الأقل في انفجار وقع اليوم السبت بمصنع لإنتاج الزيوت ببلدة دييب بمنطقة سان ماريتيم شمال فرنسا.

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أعلنت السلطات الفرنسية عن مصرع شخصين على الأقل في انفجار وقع اليوم السبت بمصنع لإنتاج الزيوت ببلدة دييب بمنطقة سان ماريتيم شمال فرنسا.

وأضافت السلطات أن الحريق الناجم عن الانفجار تسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة من المصنع، وأنه تم إجلاء السكان من المنطقة المحيطة للمصنع، فيما طلب من باقي السكان البقاء في منازلهم.

وأوضحت أن الانفجار وقع في أحد الأحواض الكبيرة داخل المصنع أثناء إجراء عملية صيانة، وأن ملابسات الحادث لا تزال مجهولة. وكانت قوات الإطفاء قد توجهت على الفور لمكان الحادث للسيطرة على الحريق، وتم إقامة سياج أمني حول المصنع، وإغلاق الطرق المؤدية إليه.