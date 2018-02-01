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حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 16:00 حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي | بوليتيك
حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت بالرباط، أن الحزب يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني منتصف شهر ماي المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد

''شوف تيفي''

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت بالرباط، أن الحزب يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني منتصف شهر ماي المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي والفعل الإصلاحي بالمغرب.

وأوضح السيد بنبعد الله في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب، أن الأحزاب والمؤسسات الدستورية المختلفة تبقى هي المؤهلة لحمل المشروع الاصلاحي، مبرزا الحاجة إلى انكباب الحكومة على بلورة عرض سياسي واضح والانخراط في إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وهو ما يستدعي تقوية اللحمة بين كافة مكونات الأغلبية الحالية لتكون ''منسجمة ومتكاملة''.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر الوطني محطة للارتقاء بدور الحزب وأن يكون من المكونات الهادفة والجادة التي تحاول حمل رسالة ومبادئ وقيم وتصور مجتمعي ناجع، وإعطاء قيمة ومعنى للسياسة، مشددا على أن الحزب ماض في مواصلة العمل الذي يضطلع به لاسيما من خلال توفير كل شروط إنجاح المؤتمر القادم الذي سينظم تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد''.

وزاد أن الهدف من عقد الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب يكمن بالأساس في المصادقة على الوثائق التي ستشكل قاعدة المؤتمر الوطني العاشر للحزب المزمع عقده أيام 11 و 12 و 13 ماي المقبل، لاسيما الوثائق السياسية وجدول أعمال، والقانون الأساسي للحزب، فضلا عن باقي الترتيبات اللوجيستيكية والتنظيمية.

وأبرز أن الحزب يساهم في الدينامية المختلفة التي يعرفها المشهد المغربي من خلال تقديم تصوراته ذات الصلة بتحقيق التنمية على الصعيد الوطني، داعيا إلى الاستثمار أكثر في بناء وحدة الحزب ورص صفوفه، خصوصا على خلفية قرب عقد المؤتمر الوطني الذي سيفرز القيادات التي ستقود الحزب على مدى الأربع سنوات المقبلة.

من جانبه، استعرض السيد خالد الناصري، عضو المكتب السياسي للحزب مشروع الأرضية السياسية للمؤتمر الوطني العاشر، والذي تمحور على الخصوص حول تقديم المنظومة الفكرية والسياسية للحزب، وتدارس الأفق الاقتصادي والاجتماعي من منظور الحزب، فضلا عن قضايا مجتمعية وثقافية والقيمة المضافة لحزب التقدم والاشتراكية في المشهد الحزبي الوطني.

والجدير بالذكر أن أشغال هذه اللجنة، التي تميزت بحضور كل من وزير الصحة أناس الدكالي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال (أعضاء المكتب السياسي) ، خصصت دورتها الحالية لمواصلة التحضير للمؤتمر الوطني العاشر ولعرض أشغال اللجان والمصادقة على الوثائق المنبثقة عنها.

 

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