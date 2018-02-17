 بالصور.. الكعبي وأزارو يتفوقان على رونالدو وميسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو: أهداف مباراة شباب الريف الحسيمي و أولمبيك آسفي | بووز

فيديو: أهداف مباراة شباب الريف الحسيمي و أولمبيك آسفي

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني | بووز

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى | بوليتيك

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس | بووز

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة | ثقافة و فنون

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة

العثماني بين نارين

بالصور.. الكعبي وأزارو يتفوقان على رونالدو وميسي

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 15:48 بالصور.. الكعبي وأزارو يتفوقان على رونالدو وميسي | سبور
بالصور.. الكعبي وأزارو يتفوقان على رونالدو وميسي
احتل مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي المركز الثالث في سلم ترتيب أحسن الهدافين على الصعيد العالمي بتسجيله 11 هدفا، بينما احتل وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري الرتبة التاسعة برصيد 8 أهداف.

شوف سبور

احتل مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي المركز الثالث في سلم ترتيب أحسن الهدافين على الصعيد العالمي بتسجيله 11 هدفا، بينما احتل وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري الرتبة التاسعة برصيد 8 أهداف.

وحسب ما كشف عنه موقع « footballdatabase.eu » فإن المهاجمين المغربيين تفوقا على العديد من نجوم كرة القدم العالمية من بينهم رونالدو وميسي، حيث احتل مهاجم ريال مدريد الرتبة السادسة بـ 9 أهداف، بينما غريمه ميسي احتل المركز 11 بـ 8 أهداف.

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من الكعبي وأزارو حققا موسما رياضيا لا مثيل له، حيث أن اللاعبين انتزعا الرسمية عن جدارة واستحقاق بفضل أهدافهما الحاسمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور ترتيب عالمي أزارو الكعبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شباب الريف الحسيمي يقلب الطاولة على أولمبيك آسفي | سبور

شباب الريف الحسيمي يقلب الطاولة على أولمبيك آسفي

مثير.. هذا هو عدد التذاكر التي تم بيعها برسم مباراة الكلاسيكو | سبور

مثير.. هذا هو عدد التذاكر التي تم بيعها برسم مباراة الكلاسيكو

سابقة.. حارس مرمى كرة قدم كتم خبر وفاة ابنته عن فريقه باش يلعب مباراة مع الشرطة | سبور

سابقة.. حارس مرمى كرة قدم كتم خبر وفاة ابنته عن فريقه باش يلعب مباراة مع الشرطة

رضوان جيد يقود مباراة الراسينغ البيضاوي و اتحاد طنجة | سبور

رضوان جيد يقود مباراة الراسينغ البيضاوي و اتحاد طنجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم..رجاويين ناشطين قبل الكلاسيكو و يعاتبون القديوي بعد تصريحه عن أنس الزنيتي | خارج البلاطو
منذ 41 ثانية

لقطة اليوم..رجاويين ناشطين قبل الكلاسيكو و يعاتبون القديوي بعد تصريحه عن أنس الزنيتي

عندما يبكي الرجــال: خاصمت على مرتي و خرجات من الدار هي و بنتي و مبقاوش رجعو ..للمساعدة | بــووز

عندما يبكي الرجــال: خاصمت على مرتي و خرجات من الدار هي و بنتي و مبقاوش رجعو ..للمساعدة

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش | خارج البلاطو

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة | خارج البلاطو

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة

﻿

آخر المستجدات

فيديو: أهداف مباراة شباب الريف الحسيمي و أولمبيك آسفي | بووز
منذ 9 دقائق

فيديو: أهداف مباراة شباب الريف الحسيمي و أولمبيك آسفي

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.