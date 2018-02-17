بالصور.. الكعبي وأزارو يتفوقان على رونالدو وميسي ﻿

احتل مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي المركز الثالث في سلم ترتيب أحسن الهدافين على الصعيد العالمي بتسجيله 11 هدفا، بينما احتل وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري الرتبة التاسعة برصيد 8 أهداف.

شوف سبور

احتل مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي المركز الثالث في سلم ترتيب أحسن الهدافين على الصعيد العالمي بتسجيله 11 هدفا، بينما احتل وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري الرتبة التاسعة برصيد 8 أهداف.

وحسب ما كشف عنه موقع « footballdatabase.eu » فإن المهاجمين المغربيين تفوقا على العديد من نجوم كرة القدم العالمية من بينهم رونالدو وميسي، حيث احتل مهاجم ريال مدريد الرتبة السادسة بـ 9 أهداف، بينما غريمه ميسي احتل المركز 11 بـ 8 أهداف.

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من الكعبي وأزارو حققا موسما رياضيا لا مثيل له، حيث أن اللاعبين انتزعا الرسمية عن جدارة واستحقاق بفضل أهدافهما الحاسمة.