 ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني | بووز

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى | بوليتيك

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس | بووز

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة | ثقافة و فنون

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة

تقديم عرض فيلم غزية لنبيل عيوش | ثقافة و فنون

تقديم عرض فيلم ''غزية'' لنبيل عيوش

العثماني بين نارين

ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 15:39 ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة | بوليتيك
ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة
عبر ممثلو هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني بإقليم جرادة عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي لساكنة الإقليم .

''شوف تيفي''

عبر ممثلو هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني بإقليم جرادة عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي لساكنة الإقليم .

جاء ذلك في بـلاغ صدر على إثر اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، مؤخرا بمقر عمالة جرادة، والذي تم خلاله الاطلاع على العديد من التدابير التي تم اتخاذها للاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية.

وثمن موقعو البلاغ ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، ''المقاربة الفعالة'' التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة، عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات للاستجابة للمطالب الآنية للساكنة سيما في مجالات التشغيل ، الصحة ، واستكمال تنفيذ بنود الإتفاقية الاجتماعية ، فضلا عن الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المنجمي، واعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء .

كما نوهوا بوضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم بسقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة، من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة، وذلك من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط، سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن ، والقطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا أساسيا في معادلات التنمية البديلة ، أو في قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصبغة الاجتماعية .

وبعد أن أكد موقعو البلاغ على ضرورة الإسراع بتنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة، اعتبروا أن من شأن ذلك أن يعطي دفعة قوية لتنمية إقليم جرادة، وبالتالي سد الفراغ الذي خلفه إغلاق المناجم ، لاسيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم .

وحمل البلاغ توقيعات ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية ، وجبهة القوى الديمقراطية ، ونقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، فضلا عن عدد من جمعيات المجتمع المدني .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جرادة أحزاب المغرب ملف مطلبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى | بوليتيك

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء

حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي | بوليتيك

حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي

مبـــادرة قافلة للتبرع بالدم في خمس جهات من المملكة لتحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات | بوليتيك

مبـــادرة قافلة للتبرع بالدم في خمس جهات من المملكة لتحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجــال: خاصمت على مرتي و خرجات من الدار هي و بنتي و مبقاوش رجعو ..للمساعدة | بــووز
منذ 2 دقائق

عندما يبكي الرجــال: خاصمت على مرتي و خرجات من الدار هي و بنتي و مبقاوش رجعو ..للمساعدة

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش | خارج البلاطو

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة | خارج البلاطو

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة

مرض الفيل..ها علاش يصيب المغاربة بسبب هذه الجرثومة | خارج البلاطو

مرض الفيل..ها علاش يصيب المغاربة بسبب هذه الجرثومة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز
منذ 10 دقائق

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني | بووز

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.