ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة ﻿

عبر ممثلو هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني بإقليم جرادة عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي لساكنة الإقليم .

''شوف تيفي''

عبر ممثلو هيئات سياسية ومنظمات نقابية وفعاليات المجتمع المدني بإقليم جرادة عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي لساكنة الإقليم .

جاء ذلك في بـلاغ صدر على إثر اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، مؤخرا بمقر عمالة جرادة، والذي تم خلاله الاطلاع على العديد من التدابير التي تم اتخاذها للاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية.

وثمن موقعو البلاغ ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، ''المقاربة الفعالة'' التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة، عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات للاستجابة للمطالب الآنية للساكنة سيما في مجالات التشغيل ، الصحة ، واستكمال تنفيذ بنود الإتفاقية الاجتماعية ، فضلا عن الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المنجمي، واعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء .

كما نوهوا بوضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم بسقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة، من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة، وذلك من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط، سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن ، والقطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا أساسيا في معادلات التنمية البديلة ، أو في قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصبغة الاجتماعية .

وبعد أن أكد موقعو البلاغ على ضرورة الإسراع بتنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة، اعتبروا أن من شأن ذلك أن يعطي دفعة قوية لتنمية إقليم جرادة، وبالتالي سد الفراغ الذي خلفه إغلاق المناجم ، لاسيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم .

وحمل البلاغ توقيعات ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية ، وجبهة القوى الديمقراطية ، ونقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، فضلا عن عدد من جمعيات المجتمع المدني .