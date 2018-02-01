صـــــــادم .. أمـــراء سعوديون يصابون بالإكتئـاب وهـــاعلاش ﻿

على الرغم من أن فندق ريتز- كارلتون في العاصمة السعودية الرياض، بات خالياً من سجنائه الأمراء ورجال الأعمال ومسؤولين سابقين، فإن آثار الفترة التي تحوّل فيها الفندق الفخم إلى معتقل، لا تزال تخيّم على

"شــوف تيفي"

على الرغم من أن فندق ريتز- كارلتون في العاصمة السعودية الرياض، بات خالياً من سجنائه الأمراء ورجال الأعمال ومسؤولين سابقين، فإن آثار الفترة التي تحوّل فيها الفندق الفخم إلى معتقل، لا تزال تخيّم على الأجواء، رغم أن الفندق أعاد فتح أبوابه أمام نزلائه.

وفــي هذا الصدد ذكر تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، السبت 17 فبراير 2018، تفاصيل جديدة عن الأوضاع التي عاش خلالها الأمراء السعوديون في محبسهم أسابيع، وكان من بينهم شخصيات معروفة، كرجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال، بحسب ما نقله موقع "بي بي سي".

وقالت الصحيفة إنه خلال فترة اعتقال الأمراء، أُزيلت الأجسام الثقيلة الوزن والحادة من الغرف؛ خوفاً من إقدام النزلاء على الانتحار، وأشارت إلى أن الأثرياء والأمراء احتُجزوا في أجنحتهم بالفندق، حيث كانوا يقضون أوقاتهم ما بين جولات التحقيق ومشاهدة التلفزيون.

ولم يكن لدى السجناء راحة التصرف أو الخصوصية، حيث كانت غرفهم تبقى مفتوحة ويحرسها رجال أمن، ولم يكن يُسمح لهم بتبادل الأحاديث بعضهم مع بعض، وكانوا يمنحون فرصة التحدث عبر الهاتف مع أفراد عائلاتهم.

وفي ذات السياق كشف التقرير أن بعض من خرجوا كانوا يعانون الاكتئاب، ولا يكادون يتحدثون عن تجربتهم، وهم صامتون معظم الوقت، أما البعض الآخر، فيحوِّل الموضوع إلى مزاح، ويتحدث عن حِمية إجبارية أفقدته بعض الوزن وأكسبته لياقة صحية، حسب ما أوردته صحيفة "هاف بوست عربي" .

وقال مصدر لـ"رويترز"، في وقت سابق، إن عدداً من كبار رجال الأعمال، ومن بينهم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة "إم بي سي" التلفزيونية، توصّلوا إلى تسويات مع السلطات. ولم يتم الكشف عن شروط تلك التسويات، كما توصل بن طلال أيضاً لتسوية، لم تتكشف تفاصيلها بالكامل.

وجـــدير بالذكر أن موقع فندق ريتز كارلتون على الإنترنت، أظهر يوم الإثنين 15 يناير 2018، فتح باب قبول الحجز المسبق بدايةً من يوم 14 فبراير 2018؛ إذ تبدأ أسعار الغرف المزدوجة من 2.439 ريالاً سعودياً (650 دولاراً أميركياً). وظهر على التواريخ الأقدم من هذا اليوم جملة "غير متوافر للحجز".

هـــذا وكانت حجوزات في الفندق المُكوَّن من 492 جناحاً، مُنِعَت منذ قرابة الشهرين، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" على خلفية اعتقال أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين.