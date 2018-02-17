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صــــادم وبالصــور.. جـد منع الطعام عن حفيدته 10 سنــوات .. وهاشنو وقع ليها

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 14:17 صــــادم وبالصــور.. جـد منع الطعام عن حفيدته 10 سنــوات .. وهاشنو وقع ليها | دولي
صــــادم وبالصــور.. جـد منع الطعام عن حفيدته 10 سنــوات .. وهاشنو وقع ليها
نشـــرت فتاة يابانية صوراً مخيفة لجسدها النحيل الهذيل، على ''تويتر''، أظهرت وصول وزنها إلى 16 كلغ.

"شوف تيفي"

نشـــرت فتاة يابانية صوراً مخيفة لجسدها النحيل الهذيل، على "تويتر"، أظهرت وصول وزنها إلى 16 كلغ.

وقالت الفتاة إن سبب وصول جسدها لهذا الوضع السيئ، هو أن جدّها منعها من تناول الطعام، وعامَلها معاملة قاسية، ولم تكشف الفتاة السبب وراء قيام جدها بهذا الأمر، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

 وفي هذا الصدد وصفت الفتاة اليابانية وضعها بعد أن وقعت تحت وصاية جدها القانونية قبل 10 سنوات، حيث منعها خلال كل تلك المدة، من الاقتراب من الطعام، وإذا حصل وقبض عليها وهي تأكل أي شيء كان يعاقبها بالضرب على معدتها؛ لإجبارها على تقيُّؤ الطعام.


وتدهورت الحالة الصحية للفتاة، حتى وصلت إلى المستشفى، حيث أنقذها الأطباء من موت محتّم، فصلتها عنه دقائق معدودة فقط، وفق تصريحات الأطباء، حسب ما أوردته صحيفة "هاف بوست عربي".

هـــذا وشكَّك بعض متابعي الفتاة في القصة إلى أنها نشرت صوراً أخرى لها وهي داخل المستشفي.

 

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شوف تيفي جد منع الطعام سنوات حفيدة

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