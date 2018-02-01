الرجاء الرياضي يجري اليوم آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الجيش الملكي في الكلاسيكو ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي، بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غاريدو، قرر إجراء الحصة التدريبية عشية اليوم استعدادا لمباراة الكلاسيكو، أمام فريق الجيش

"شوف سبور"

أكدت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي، بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غاريدو، قرر إجراء الحصة التدريبية عشية اليوم استعدادا لمباراة الكلاسيكو، أمام فريق الجيش الملكي، يوم غد الأحد برسم الدورة 17 من البطولة الاحترافية.

وأضافت نفس المصادر أن غاريدو ارتأى إجراء التدرايب على الساعة الثالثة زوالا، على اعتبار أن الكلاسيكو سيجرى على نفس التوقيت، من أجل وضع آخر اللمسات على النهج التاكتيكي الذي سيعتمده خلال المباراة.

ويذكر أن الفريق الأخضر يحتل سبورة ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 31 نقطة، وذلك بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لثلاثة.