مثير.. هذا هو عدد التذاكر التي تم بيعها برسم مباراة الوداد وسريع واد زم ﻿

كشف مصدر موثوق به داخل اللجنة المنظمة لمباراة فريق الوداد البيضاوي أمام نظيره سريع وادي زم برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم غد السبت على أرضية مركب محمد الخامس عن عدد

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به داخل اللجنة المنظمة لمباراة فريق الوداد البيضاوي أمام نظيره سريع وادي زم برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم غد السبت على أرضية مركب محمد الخامس عن عدد التذاكر التي بيعت منذ يوم أمس الجمعة.

وأفاد ذات المصدر في حديثه مع " شوف سبور"، أنه لحدود الساعة فإن عدد المبيعات لم يتعد 1500 تذكرة، معبرا عن استغرابه لعزوف الجماهير خلال المباراة المقبلة علما أن الوداد حقق فوزا مهما أمام فريق الفتح الرباطي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وستجرى المباراة بداية من الساعة 19.00 على أرضية مركب محمد الخامس.