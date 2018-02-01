مبـــادرة قافلة للتبرع بالدم في خمس جهات من المملكة لتحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات ﻿

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق قافلة للتبرع بالدم يوم الاثنين المقبل، تحت شعار ''التبرع بالدم مسؤولية الجميع''، وستستمر إلى غاية 25 مارس المقبل.

"شـوف تيفي"

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق قافلة للتبرع بالدم يوم الاثنين المقبل، تحت شعار "التبرع بالدم مسؤولية الجميع"، وستستمر إلى غاية 25 مارس المقبل.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه القافلة التي سيعطي انطلاقتها وزير الصحة السيد أناس الدكالي من الرباط ، ستشمل جهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنها تستهدف المواطن بصفة عامة، والمؤسسات المنخرطة في مجال التبرع بالدم، والمتبرعين، والجمعيات.

وأضاف المصدر أن هذه القافلة تهدف إلى تحقيق مخزون احتياطي من الدم يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات، بما يعني جمع 4500 كيسا من الدم، وتكريس ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع وكذا التعريف والتحسيس والتوعية.

كما تروم قافلة التبرع بالدم الرفع من مستوى مخزون المشتقات الدموية بمراكز تحاقن الدم بالرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس و طنجة.

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصحة تنظم هذه القافلة بتنسيق مع وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين والرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم، والفدرالية المغربية للمتبرعين بالدم، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

وعبأت الوزارة لهذه الغاية فرقا طبية تضم أطباء وممرضين، ووحدة طبية متنقلة للتبرع بالدم، ووسائل النقل للفرق الطبية، ولافتات، ومطويات.