هيرفي رونار مصر على ضم هذا اللاعب للمنتخب المغربي ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، مصر على ضم لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني منير الحدادي، للمنتخب المغربي، خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

"شوف سبور"

أكدت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، مصر على ضم لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني منير الحدادي، للمنتخب المغربي، خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضافت ذات المصادر، أن المدرب الفرنسي، ينتظر فقط قرار هيئة التحكيم الرياضي، نهاية الشهر الجاري، في ظل الرغبة الجامحة لمهاجم برشلونة السابق ، بتمثيل المنتخب المغربي عوض المنتخب الإسباني.

ويذكر أن الحدادي مهاجم برشلونة والمُعار لصفوف ألافيس الحالي، كان قد تقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للمطالبة بالدفاع عن حقوق اللاعبين مزدوجي الجنسية، حيث ولد في مدريد لأبوين مغربيين.